L'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7 ha elogiato Maurizio Sarri paragonandolo a ciò che è stato Diego Armando Maradona per la sua squadra, ovvero il leader che trascinò i suoi compagni alla vittoria di due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana.

Ferlaino rappresenta un pezzo di storia per il club partenopeo e dal suo addio e le cose sono precipitate fino all'arrivo di De Laurentiis. Il numero uno della stagione più vincente della storia della società azzurra ha parlato della lotta scudetto e ha dichiarato

Corrado Ferlaino si è soffermato sul ruolo del presidente in una squadra di calcio e ha parlato della differenza di essere numero uno di una squadra come il Napoli e di quanto sia vantaggioso per De Laurentiis vivere a Roma e non nella città campana

La figura del presidente é una figura importantissima, più di quella dell'allenatore, dell'attaccante o del portiere. Per questo credo che per il Napoli di De Laurentiis, unico presidente italiano fra quelli dei club che provano a contrastare la Juve, possa in questo momento essere meno complicato contendere lo scudetto ai bianconeri. Perché il presidente deve essere presente, non solo per avere sotto gli occhi le partite, il mercato, ma anche semplicemente per controllare i calciatori, tutto quello che accade attorno alla squadra, giorno dopo giorno. Poi De Laurentiis ha un grande vantaggio, quello di non vivere a Napoli, ma di vivere a Roma, questa é la sua grande fortuna. Perché Napoli ti mette pressione, non é vero che sia una città scaramantica, é una città che bada al sodo. Ma comunque De Laurentiis, col quale io non ho punti in comune visto che siamo diversissimi, sta in Italia, mentre Roma, Inter e Milan hanno presidenti che quelle realtà non le vivono.