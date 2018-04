4 giornate per provare a raggiungere quella zona Europa che al momento dista 4 punti. La Fiorentina vuole provare fino in fondo a regalarsi una gioia immensa in una stagione assai particolare, contraddistinta dalla tragedia di Davide Astori. Un rush finale che inizierà al Franchi contro il Napoli di Maurizio Sarri, impegnato nella lotta scudetto con la Juventus. Negli ultimi giorni sul web e sui social, alcuni tifosi viola hanno addirittura chiesto ai propri giocatori di scansarsi per fare un torto agli acerrimi rivali bianconeri.

La Fiorentina non si scanserà contro il Napoli, ecco perché

Un argomento affrontato con decisione e chiarezza da Stefano Pioli nella classica conferenza stampa pre-partita. La Fiorentina giocherà con il "coltello tra i denti" nella speranza di lottare fino in fondo per l'Europa secondo il mister viola: "Scansarci contro il Napoli? Credo ci sia poco da dire, sono discorsi che non ci hanno neppure sfiorato, non stanno né in cielo né in terra. Il Napoli ha grandissime motivazioni, ma le abbiamo anche noi, da qui alla fine vogliamo vincere il più possibile. Questo è un campionato che non è mai stato così bello ed avvincente come quest'anno perché quasi tutte le squadre hanno degli obiettivi. Tutte le squadre hanno obiettivi, come noi, che è quello di dare il massimo fino alla fine e provare a centrare più vittorie possibili da qui a fino alla gara contro il Milan".

Fiorentina-Napoli, crocevia dello scudetto

La Fiorentina dunque sarà uno degli arbitri della lotta scudetto. Pioli non può non sognare però in futuro di guidare una squadra che possa lottare per il titolo oltre a decidere con il suo risultato il successo altrui: "Se ho mai sognato una notte da Sarri con lo scudetto a un passo? Certo, è una domanda che contiene già la risposta e mi piacerebbe tanto vivere questa notte qui a Firenze".

La ricetta di Pioli per battere il Napoli

Appuntamento a domenica alle 18 dunque con la Fiorentina proverà a regalare un dispiacere a Sarri che con il Napoli non è mai riuscito a conquistare i 3 punti al Franchi. Pioli conosce i punti di forza della squadra azzurra: "Sarà una partita difficile, contro una squadra che gioca il calcio più produttivo ed efficace a livello offensivo in Italia, a cui dobbiamo lasciare poco. Dobbiamo provare a giocare bene che è l'unica strada per provare a fare risultato. La gara di domani sarà decisa dalla qualità delle giocate e dei giocatori".