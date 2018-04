Sassuolo-Fiorentina non sarà una partita come le altre per Riccardo Saponara. Le implicazioni sono di ben altro tenore rispetto a questioni statistiche o di classifica, perché sulla carta il pronostico è tutto in favore della formazione di Stefano Pioli. Il fattore emotivo, l'umanità dei sentimenti, la macchina del tempo che sposta le lancette dell'orologio all'indietro, i ricordi che spuntano dalle curve della memoria e affollano la mente mentre il cuore batte in fretta. Toccherà all'ex Empoli indossare la fascia di capitano al posto di Badelj (infortunato) e Pezzella (squalificato dopo il burrascoso match contro la Lazio): lo ha deciso il tecnico della Viola che ha voluto assegnare a Saponara l'onore e l'onere di portare sul braccio quel simbolo che fu del suo grande amico Davide Astori.

"Capitano, mio capitano… esci da quella stanza", aveva scritto Saponara in una lettera molto toccante dedicata al capitano/compagno di squadra/amico trovato morto il 4 marzo scorso nella sua stanza d'albergo a poche ore dalla gara di campionato contro l'Udinese. A distanza di un paio di mesi da allora, il destino ha voluto che la fascia andasse proprio a lui anche in virtù del legame particolare con l'ex difensore del Cagliari. Il centrocampista croato ha marcato visita in infermeria, quanto al difensore sudamericano ha pagato dazio per l'ammonizione rimediata contro la Lazio (era già diffidato). A mancare nella trasferta di Reggio Emilia sarà anche il portiere, Sportiello, espulso nella partita del ‘Franchi'.

in foto: Saponara ricorda su Instagram il compagno e amico Astori

Sarà quindi Saponara il quarto capitano della Fiorentina in questa stagione: una decisione dettata (anche) dal rispetto e dalla memoria del bellissimo rapporto di amicizia tra i due calciatori. "Ho sofferto come tutti i miei compagni, come stiamo ancora soffrendo ma credo questa energia si è trasformata in positiva", ha raccontato poche settimane fa l'ex Empoli a margine di una promessa: "dare tutto per ‘Asto' che è sempre con noi".