Pietro Pellegri torna a casa. Fa i bagagli e rientra a Monaco. Diciassette anni, un talento che in Italia non aveva spazio e così dal Genoa è emigrato verso il Principato perché lì non hanno paura né remore di sorta nel puntare sui ragazzi di belle speranze. Non ne ha avute Roberto Mancini che lo aveva convocato in occasione del raduno della Nazionale per le due partite di Uefa Nations League contro Polonia e Portogallo. Il ct, però, ha dovuto fare i conti con la malasorte che ha fatto lo sgambetto al giovane bomber: infortunato, dopo controlli medici null'altro ha potuto fare che dare forfait.

Il comunicato della Federazione è stato come una sentenza: ad attendere Pellegri adesso c'è il club di appartenenza per le cure mediche del caso: "A seguito di accertamenti effettuati – si legge nella nota della Figc – Pietro Pellegri non sarà disponibile per le gare di Uefa Nations League contro Polonia e Portogallo. Il calciatore farà rientro al proprio club". Al momento non è previsto alcun nuovo innesto, la rosa dei convocati di Mancini passa così da 31 a 30 calciatori.

Italia, la rosa dei convocati (senza Pellegri)