Una bruttissima notizia giunge da Napoli, dove Amil Gassama, giovane attaccante del Gragnano, che gioca nel Campionato Nazionale Dilettanti, è stato vittima di un’aggressione razzista. Il giocatore è stato malmenato nei pressi di Piazza Carlo III perché ha la pelle nera. La denuncia è stata fatta dal tecnico del club, mentre il diciannovenne guineano ha rilasciato una dichiarazione a ‘Il Mattino’. Con un post su Facebook il tecnico del Gragnano, Rosario Campana, ha reso nota l’aggressione:

Mio figlio Amir aggredito e picchiato nei pressi di Piazza Carlo III da un gruppo di ragazzi razzisti. Solo perché è di pelle nera. Non esiste un ragazzo più buono di mio figlio. Renderete conto a Dio, a noi non toglierete mai il sorriso. Ringrazio Gaetano Di Liddo e i suoi amici per essere subito intervenuti. Nauseato di questo mondo .

Il calciatore nato nel 1999 ha raccontato dell’aggressione parlando con ‘Il Mattino’, a cui ha detto di essere stato colpito con un pugno in pieno volto, successivamente ha ricevuto pure un calcio allo stomaco:

Erano tanti, non so nemmeno di preciso quanti. Non so perché mi hanno colpito, ricordo di aver avuto la forza di chiamare mio padre e gli ho chiesto aiuto. Sono riuscito a liberarmi e sono scappato. Ho avuto paura, ma poca. Lo so che a Napoli non sono tutti così. Ma non capisco perché mi è successo tutto questo.