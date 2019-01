Gonzalo Higuain zero, Krysztof Piatek 2. Il primo round, o meglio i primi 90 minuti di gioco vanno a favore del bomber polacco che ha rilevato il posto dell'argentino al Milan. L'ex Genoa nei suoi primi 90 minuti ha segnato una doppietta con cui ha messo in ginocchio il Napoli di Ancelotti in Coppa Italia, il Pipita a Londra ha esordito senza segnare, anche se i Blues hanno vinto il loro match in FA Cup.

Un confronto impietoso tra i due attaccanti vinto a mani basse dal bomber polacco che ha già fatto innamorare i suoi nuovi tifosi rossoneri. Per Higuain e i tifosi del Chelsea ancora un po' di diffidenza e di attesa: contro lo Sheffield Wednesday l'argentino avrebbe anche potuto calciare un rigore nei suoi 82′ minuti in campo ma ha preferito soprassedere.

I dubbi su Higuain e le conferme per Piatek

Tutti elementi che se a Milano hanno scatenato l'entusiasmo per aver fatto la scelta giusta nel calciomercato di gennaio, a Londra più di un tifoso ha iniziato a storcere ancor più il naso. Dopotutto l'avvento del Pipita in Blues non è stato privo di polemiche e ironie con una stampa pungente e una critica acuta che lo ha definito spesso "vecchio e costoso".

Confronto impari, a Londra c'è preoccupazione

I giornali britannici hanno cavalcato l'onda e hanno subito sottolineato come i tifosi dei Blues si siano riversati sui social tra ieri sera e oggi per manifestare la paura di aver puntato sul cavallo sbagliato. E anche sui social non è mancata la solita vena ironica nei confronti dell'ex Milan: "Piatek ha segnato due gol, Higuain ha rifiutato un rigore", questo è un altro dei messaggi ricorrenti correlati da un'amara quanto realistica considerazione sull'età dei due: 31 l'argentino, 23 il polacco.

Lo scherno dei tifosi avversari

E non ci sono andati leggeri ovviamente i tifosi delle squadre avversarie del Chelsea, che hanno subito approfittato del debutto incolore dell'argentino per prendere in giro l'acquisto del mercato di gennaio da parte dei Blues: "Ora che faranno? Offriranno Higuain per Piatek?", "Il Milan ha fatto la rapina del secolo con Piatek per Higuain", i commenti più soft in giro per il web.