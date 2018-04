La Serie A, al momento, è l’unico campionato dei 5 più importanti in Europa, rimasto ancora apertissimo per quanto riguarda la conquista dello scudetto. Gli altri sono stati già decisi. Dal successo in Bundesliga con il Bayern Monaco ancora dominatore assoluto in Germania al successo del Manchester City in Inghilterra, passando per l’ormai certo titolo del Barcellona in Liga e del Psg in Ligue 1. Campionati in cui sono emersi tanti valori e qualità di calciatori che hanno messo in evidenza le proprie enormi capacità che li hanno fatti distinguere nei rispettivi campionati.

In questa speciale top 5 allora, abbiamo voluto isolare una categoria di giocatori che nel corso della stagione sono sempre decisivi ai fini della realizzazione finale al gol. Stiamo parlando di coloro i quali hanno effettuato il maggior numero di cross tra i top club europei. In questa graduatoria, spiccano anche altri 3 calciatori del nostro campionato italiano che non hanno mai smesso di andare sulla fascia per provare il cross perfetto per la testa dell’attaccante di turno. Tante le sorprese.

Domina Philipp Max dell’Augsburg

Nonostante l’11esimo posto in Bundesliga, attualmente, e i 37 punti totali, il campionato dell’Augsburg in Germania può dirsi comunque molto positivo. Ha messo in evidenza una squadra forte, giovane e molto tenace che ha sempre combattuto in ogni partita portando a casa risultati importanti. In questa bella stagione 2017/2018 però, a mettersi in evidenza, è stato soprattutto l’ennesimo talento del calcio tedesco: Philipp Max.

in foto: Il profilo di Philippe Max (Transfermarkt)

Il terzino sinistro della squadra tedesca, capace di giocare anche come centrocampista di sinistra o anche ala mancina, è stato capace di mettere a segno ben 13 assist e 1 gol che hanno fatto schizzare il suo valore di mercato a quota 15 milioni di euro. Un calciatore che comincia fare gol a tutti è che è stato in grado, ad oggi, di mettere al centro dell’area di rigore avversaria, ben 101 cross, piazzandosi al primo posto in Europa in questa categoria.

Payet fa volare il Marsiglia con i suoi cross

Prima ha fatto volare il suo Marsiglia in Europa League grazie al successo dei ragazzi di Rudi Garcia contro il Lipsia e poi la grande prova offerta anche in campionato dove si è distinto per prestazioni da sogno che oggi vedono Dimitri Payet al terzo posto come calciatore capace di effettuare il maggior numero di cross nei top campionati europei.

Il francese, con il suo cambio di passo pazzesco, è riuscito a mettere ben 70 cross corretti, ma ne ha anche sbagliati 138. Lo score realizzativo totale dell’ex West Ham è di ben 9 gol, 19 assist in 41 presenze tra Ligue 1, Europa League e coppe nazionali. Un rendimento che adesso, anche e soprattutto grazie al suo contributo, ha portato il Marsiglia in semifinale di Europa League.

Il ‘Papu’ fa sempre la differenza

Ma torniamo in Italia, alla nostra Serie A. Perchè la presenza del calcio nostrano la troviamo anche in questa speciale top 5 con alcuni protagonisti del nostro campionato. La stagione dell’Atalanta dopo l’Europa League giocata a testa alta, sta continuando con la speranza della squadra di Gasperini di poter replicare il risultato dello scorso e poter rivivere nuovamente notti esaltanti con i tifosi bergamaschi, come quelle vissute nella doppia sfida con il Borussia Dortmund.

Il protagonista assoluto? Sicuramente Papu Gomez, che è stato sempre il grande trascinatore di questa Atalanta e che, nonostante quest’anno non sia stato proprio il protagonista assoluto della stagione dei bergamaschi, anche a causa di diversi infortuni, è riuscito comunque a piazzarsi al settimo posto in Europa con un alto numero di cross per la testa dei vari Ilicic, Cornelius e Petagna. Ben 63 infatti sono stati i cross corretti dell’argentino che hanno dati tantissimi punti alla ‘Dea’ che punta con tanta convinzione ancora una volta all’Europa.

Candreva e il cross: un connubio perfetto

Pensavamo sinceramente che in questa speciale classifica Antonio Candreva potesse essere in una posizione più alta per numero di cross in campionato. Ma il numero #87 dell’Inter dovrà invece accontentarsi del nono posto in classifica. Probabilmente la nuova posizione che gli ha dato Spalletti, molto più accentrata rispetto all’inizio di campionato in cui, anche con successo, ha visto finire sulla testa e sui piedi di Icardi palloni importanti, ha fatto un attimo abbassare il numero dei cross dell’ex Lazio.

Ma poco importa, perchè al momento Candreva si trova a 60 cross totali terminati in maniera corretta che hanno messo in evidenza ulteriormente il talento di questo calciatore che però quest’anno ha anche vissuto momenti difficili con la tifoseria. Ciò che sorprende, è che risulta essere l’unico calciatore d’attacco dell’Inter a non aver ancora realizzato un gol.

I tanti cross di Kolarov per la testa di Dzeko

E chiudiamo questa speciale top 10 con alcuni dei calciatori più conosciuti che, arrivati a questo momento della stagione, in Europa, hanno fatto più cross. Al decimo posto c’è un altro grande protagonista della Serie A come Aleksander Kolarov che è stato capace di giocare una stagione memorabile con la Roma culminata con la qualificazione in semifinale dei giallorossi in Champions League dopo aver sconfitto addirittura il Barcellona di Messi.

in foto: La top 10 dei calciatori che effettuano il maggior numero di cross in Europa (WhoScored)

Per l’ex terzino sinistro del Manchester City, i cross completati sono stati ben 59, uno in meno di Candreva. A dire il vero, il serbo è stato uno dei grandi protagonisti dell’annata della nuova Roma di Di Francesco che, nonostante tutto è stata un successo incredibile.