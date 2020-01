Prima della partita tra Genoa e Roma ai microfoni di Sky si è presentato l'uomo mercato dei giallorossi Gianluca Petrachi che ha dato la sua versione dei fatti sul mancato scambio tra Politano e Spinazzola, che è svanito definitivamente venerdì scorso. Oggi il laterale sarà titolare con la Roma, che è felice di riaverlo in squadra come ha detto Petrachi che lo ha tolto definitivamente dal mercato: "Spinazzola sta benissimo, ed è felicissimo di essere rimasto alla Roma e con la Roma rimarrà".

Corto circuito tra i dirigenti dell'Inter

Il d.s. della Roma non ha lesinato una frecciatina all'Inter, dicendo che probabilmente Marotta e Ausilio non si sono parlati o forse non si sono capiti, poi ha dato la sua versione dei fatti sulla trattativa per lo scambio tra Spinazzola e Politano.

Per quando riguarda le dichiarazioni di Marotta, credo che in questa vicenda ci sia stato un conto circuito tra lui e il d.s. dell'Inter, la Roma aveva chiuso l'operazione con tanto di mail. E Spinazzola le visite mediche le aveva già fatta e il ragazzo lo ha preso Marotta quando era alla Juve, non è che quando è venuto alla Roma sia successo qualcosa. Per noi l'operazione era chiusa. Ripeto loro ci hanno chiesto Spinazzola, che non era sul mercato, ma obbligati, avevamo deciso di sacrificare un ragazzo in cui crediamo molto. E ci tengo a dire che Spinazzola aveva superato tutte le visite di idoneità, quindi era inutile fargli effettuare delle ulteriori visite mediche.

La Roma vuole Politano

Dopo aver chiarito la posizione della Roma, Petrachi, ex d.s. del Torino, ha detto apertamente che il club giallorosso è pronto ad accogliere Matteo Politano, che resta comunque in lista di sbarco, l'Inter vuole cederlo. Anche se i giallorossi vorrebbero prenderlo solamente in prestito, magari con diritto di riscatto. Insomma un affare si è chiuso, ma un'altra trattativa potrebbe riaprirsi: