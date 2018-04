Spinelli contro tutti. Il presidente del Livorno ha alzato i toni verso i propri giocatori dopo l'ennesima sconfitta che ha portato la squadra a perdere la vetta della classifica di Serie C, nel Girone A che adesso è dominato dal Siena. Una sfuriata che ha scatenato la protesta della squadra verso il patron con conseguenze che oggi evidenziano una frattura interna forse insanabile. Di certo, non positiva per il proseguo dell'ultima parte di campionato dove fare risultati sarà considerato essenziale.

Galeotto fu il capitombolo con l'Arezzo. Una sconfitta per 1-0, la seconda consecutiva che ha messo il Livorno in una situazione scomoda in cui adesso la promozione diretta è a forte rischio. Un aspetto che Spinelli non vuole nemmeno prendere in considerazione e che di fronte ad una prestazione negativa ha deciso di affrontare a modo suo.

La rabbia del presidente

Così, il presidente ha chiesto una faccia a faccia diretto con i propri giocatori. Il giorno dopo la sconfitta contro l'Arezzo, Spinelli si è presentato infuriato al Centro Sportivo di Tirrenia, e dopo aver radunato la rosa ha iniziato a inveire contro i giocatori accusandoli di un impegno non adeguato. Ma la rabbia è andata oltre: Spinelli ha costretto i giocatori a pesarsi uno a uno davanti a lui. provocazione che ha scatenato il putiferio. Alla fine si è arrivati quasi allo scontro fisico: Vantaggiato ha lasciato l'allenamento per non sentire più le parole del patron del Livorno che, di conseguenza, lo ha messo fuori rosa. Il portiere Mazzoni, invece, ha reagito fino a uno scontro verbale che ha sfiorato la rissa, ottenendo la stessa sorte del compagno di squadra.

Tensione anche in dirigenza

Per i labronici amaranto la situazione è diventata quasi ingestibile, con una classifica che è diventata improvvisamente complicata e con una gestione interna che non prevede un futuro sereno. Non solo a livello di squadra c'è stato un malumore diffuso ma anche a livello dirigenziale c'è qualche crepa che potrebbe creare più di un problema: il club manager del Livorno, Igor Protti, infatti, potrebbe essere ad un passo dalle dimissioni.