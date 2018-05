Non ci sono buone notizie per il Perù in vista del Mondiale di Russia: Paolo Guerrero, capitano della nazionale sudamericana, salterà la Coppa del Mondo dopo che il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha prolungato la sua squalifica per doping da 6 a 14 mesi. L'attaccante del Flamengo non potrà giocare fino al 2019 e la sentenza è inappellabile. Si tratta di un durissimo colpo per l'attaccante e per la nazionale del Tigre Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero è risultato positivo alla cocaina dopo la partita di qualificazione al Mondiale contro l'Argentina giocata il 5 ottobre 2017. La difesa del suo avvocato si è basata sul concetto che questa sostanza non avrebbe aiutato la sua perfomance sportiva, ma che è stata involontariamente assunta bevendo un tea contaminato. Il capitano della nazionale peruviana oggi ha fatto le foto di rito con la divisa del Mondiale e con l'abbigliamento di rappresentanza ma, con molta probabilità, non prevedeva che sarebbe arrivata questa bruttissima notizia.

I 35 pre-convocati di Gareca?

Il Perù disputerà tre amichevoli prima della rassegna mondiale: 29 maggio contro la Scozia, 3 giugno contro l'Arabia Saudita e il 9 giugno contro la Svezia. Questo dovrebbe essere l'elenco dei 35 pre-convocati dal selezionatore Ricardo Gareca.

PORTIERI: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, José Carvallo;

DIFENSORI: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Miguel Araujo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Nilson Loyola;

CENTROCAMPISTI: Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, Wilder Cartagena;

ATTACCANTI: André Carrillo, Jefferson Farfán, Edison Flores, Paolo Hurtado, Andy Polo, Raúl Ruidíaz.