Maglie diverse, ma amicizia vera per Alessandro Florenzi e Mattia Perin. L'esterno della Roma e il portiere del Genoa sono legati da un bellissimo rapporto che spesso e volentieri in passato hanno confermato anche sui social. I due calciatori si sono per esempio reciprocamente incoraggiati in occasione dei brutti infortuni che entrambi hanno dovuto affrontare. Quello che non manca mai è il sorriso, con l'estremo difensore che ha scherzato su Instagram dopo l'ultimo post pubblicato dal calciatore giallorosso

Perin sfotte Florenzi su Instagram.

Florenzi si è reso protagonista di una visita in una scuola di Roma. Per celebrare questa bella iniziativa il classe 1991 ha postato su Instagram un selfie in compagnia dei giovani studenti con tanto di post a richiamare uno striscione a lui dedicato: "Il rispetto delle regole e degli avversari sia in campo sia nella vita sono la vera vittoria!". Tra i tantissimi commenti, ecco quello di Perin che ha preso in giro l'amico giallorosso: "Incredibile amico mio, era dalla prima media che non mettevi piede in una scuola". Un messaggio che non è sfuggito ai tanti followers di Florenzi che hanno riso e scherzato a loro volta con i protagonisti.

A scuola di tifo, Florenzi in visita al Guicciardini di Roma.

La visita di Florenzi presso l'istituto Guicciardini di Roma è stato l'ultimo appuntamento dell'iniziativa "A Scuola di Tifo". Il numero 24 ha incontrato gli studenti per parlare con loro di fair play, il rispetto delle regole e la lotta al razzismo. Grande entusiasmo per il nazionale azzurro che ai microfoni di Roma Tv ha dichiarato: "Sono mattinate che ci ricordano quando anche noi da più piccoli andavamo alle medie o alle elementari. Ho visto ragazzi che hanno tanta gioia e vivacità negli occhi e che hanno davanti a loro un futuro roseo tutto da scrivere".