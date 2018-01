Il Genoa con Ballardini ha cambiato pelle e battendo 1-0 il Sassuolo, decisivo un gol di Galabinov, è salito a quota 21 punti. Una vittoria pesantissima per i ‘Grifoni’ che adesso hanno un buon margine su Crotone e Spal, terzultime e lontane di sei lunghezze. Meglio non poteva fare il tecnico romagnolo che è riuscito a dare grande solidità alla squadra del presidente Preziosi. Il successo è stato celebrato sui social anche dal portiere rossoblu Perin, che è stato protagonista di un botta e risposta con Matri.

Perin esprime la sua gioia per il successo sul Sassuolo.

Da tempo molti sportivi celebrano i successi ottenuti sui social network. Mattia Perin posta moltissimo su Instagram, ma non disdegna Twitter e dopo il match con il Sassuolo ha postato due foto molto belle, due immagini simboliche della squadra rossoblu che corre verso il cuore del tifo genoano festeggiando il successo. A corredo di quelle foto Perin ha scritto: “Una vittoria per cominciare bene l’anno, ottenuta con pazienza e spirito di squadra”. Oltre all’hashtag dell’incontro il portiere ha postato due cerchietti con i colori del Genoa.

Botta e risposta tra Matri e Perin.

A stretto giro è arrivata la risposta di Alessandro Matri, centravanti che gioca con il Sassuolo e che quella partita l’ha persa. L’ex di Juve e Milan ha commentato con una frase tutt’altro che oxfordiana il post di Perin scrivendo: “E bucio di culo no?”. Un paio di emoji sorridenti hanno fatto capire subito che non c’era alcun intento polemico nei conforti di Perin, che utilizzando una frase fatta ha risposto a Matri: “Nella vita, come nel calcio, ci vuole pure culo”. Naturalmente entrambi hanno ricevuto una pioggia di like.