Loris Karius sente ancora addosso gli occhi di mezzo mondo: l'altra metà – quella Reds – ha voltato lo sguardo dall'altra parte tale è stato il dolore per quelle due sciocchezze commesse dal portiere nella finalissima di Champions contro il Real Madrid. Schiacciato dal senso di colpa e dalla responsabilità (gravissima) di aver spianato la strada alla vittoria dei blancos, a fine gara il portiere tedesco del Liverpool è scoppiato in un pianto a dirotto e ha chiesto scusa a tutti per quanto accaduto.

Moralmente a pezzi, per una serata è passata in secondo piano anche la notorietà che fa del colosso ex Mainz, alto 190 cm, 24 anni, biondo e col fisico ‘che piace alla gente che piace' anche un latin lover al quale è difficile resistere. Basta dare un'occhiata alla sue conquiste e in particolare all'ultimo flirt da copertina con Ianthe Rose, 27enne modella inglese, l'ultima di una lista di amori in passerella.

Nella notte di Kiev, però, non c'è spazio per i ricordi più dolci: la serata di Coppa s'è rivelata un vero e proprio incubo per l'estremo difensore tedesco che tra i tanti occhi che s'è ritrovato addosso, alcuni hanno guardato a lui con animo bonario e concupiscente. Si tratta di Mia Khalifa, la ex pornostar libanese naturalizzata statunitense che ha avuto parole di consolazione per il povero Loris, così forte e così tenero al tempo stesso per aver mostrato a tutti la propria fragilità.

Una pagina Instagram ha postato un vecchio tweet di Karius che risale a circa una settimana fa nella quale il portiere diceva: "Occhi fissi sul premio", facendo riferimento alla Coppa in palio. Mia Khalifa postò un commento a quell'immagine molto chiaro e di apprezzamento: "È lui (riferito a Karius, ndr) il premio? Perché in tal caso…". Diavolaccio di un Karius, ma cosa gli fai alle donne?