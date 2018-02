Mano pesante dell'Uefa sullo Skënderbeu. La società albanese con sede nella città di Coriza è stata squalificata per 10 anni da tutte le competizioni europee. Nelle prossime 10 stagioni dunque la squadra biancorossa non potrà prendere parte né alla Champions League e né all'Europa League (nemmeno ovviamente ai preliminari di entrambe le competizioni), con arrivederci dunque al 2028. Una decisione legata allo scandalo legato al calcioscommesse, con lo Skënderbeu che nella stagione 2015/2016 è risultata coinvolta in attività mirate a combinare illecitamente il risultato di partite del campionato albanese.

Lo Skënderbeu punito per lo scandalo calcioscommesse del 2015/2016.

Il massimo organo calcistico continentale dunque ha reso noto solo nelle ultime ore il provvedimento punitivo nei confronti dello Skënderbeu per le conseguenze dello scandalo 2015/2016. In quell'annata il nome del club albanese finì al centro di un clamoroso caso di calcioscommesse. In seguito ad una serie di indagini infatti emersero gravi irregolarità, incongruenze e soprattutto la società è risultata ‘coinvolta in attività mirate a combinare illecitamente il risultato di partite‘.

in foto: Orges Shehi e Enis Gavazaj dello Skenderbeu

Skënderbeu escluso dall'Europa per 10 anni dall'Uefa.

Nell'immediato i biancorossi furono esclusi dall'Europa League, mentre il titolo vinto dalla società sul campo nella stagione incriminata è stato revocato l'anno scorso. Adesso è arrivata l'ufficialità della pesantissima punizione inflitta dall'Uefa che ha escluso lo Skënderbeu dalle competizioni continentali per i prossimi 10 anni. Inoltre la società di Coriza è stata sanzionata con una multa di un milione di euro.

L'Albania perde il suo club più competitivo.

Brutte notizie dunque per la formazione che sta dominando il campionato albanese e che nelle ultime 7 stagioni ha vinto il titolo per ben 6 volte. Quella disputata in questa annata (lo Skënderbeu si trovava nel gruppo preliminare con Dinamo Kiev, Partizan Belgrado e Young Boys chiuso all'ultimo posto) rischia di essere l'ultima uscita europea della formazione che non potrà dunque incassare i proventi della qualificazione ai tornei continentali