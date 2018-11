Italia-Usa è già di per sè una partita che resterà nella storia del calcio mondiale. Pur essendo un'amichevole, non sarà infatti una amichevole come le altre. Per la prima volta in assoluto, verrà sperimentata da parte dell'UEFA la tecnologia del VAR, la moviola in campo che in Serie A oramai è presente – con ottimi risultati – da due stagioni a questa parte. L'appuntamento è in programma martedì 20 novembre a Genk, in Belgio, alle 20.45 allo stadio ‘Luminus Arena'.

A deciderlo il board del massimo organismo del calcio continentale che ha deciso la sede di Genk, in Belgio per la sperimentazione che avrà su di sè tutti gli occhi del mondo: Italia e Stati Uniti proveranno ad onorare il match, ma alla fine rischiano di passare in secondo piano rispetto a questa prima assoluta a livello tecnologico. Non è un caso se l'Uefa ha scelto l'Italia in campo visto che il nostro movimento è pioniere nella tecnologia della moviola ‘live' e proprio oggi in Lega Calcio si è svolta una più che positiva riunione tra arbitri, dirigenti e allenatori.

La decisione di introdurre la VAR nelle competizioni UEFA è stata presa a settembre dal Comitato Esecutivo che, oltre alla UEFA Champions League, ha deciso che il VAR sarà utilizzato anche per la Supercoppa UEFA del 2019. Un cammino lento e complicato ma inesorabile da parte dell'evoluzione tecnologica che abbraccerà sempre più tutte le varie competizioni ufficiali. La UEFA ha reso infine noti i nomi dell’arbitro, degli assistenti e degli arbitri VAR per la gara amichevole tra l’Italia e gli Stati Uniti, che a loro volta diverranno ‘storici'.

Saranno tutti turchi. L'arbitro in campo sarà il signor Cüneyt Çakır mentre i due assistenti lungolinea saranno Bahattin Duran e Tarik Ongun. Il quarto uomo a bordo campo sarà il signor Alper Ulusoy e poi ecco gli altri direttori di gara che si dedicheranno alle immagini: al Var ecco Halis Özkahya coadiuvato dal connazionale Barış Şi.