Affari da record, colpi di scena e anche "tradimenti". Il calciomercato ci ha ormai abituati spesso e volentieri a cambi di casacca sorprendenti da parte di giocatori che in un colpo solo hanno deciso di mettere da parte il proprio passato, per indossare la maglia degli "odiati" rivali. Uno degli ultimi casi, clamorosi, è stato quello di Iñigo Martínez il difensore classe 1991 che nella scorsa estate ha lasciato la Real Sociedad per restare in terra basca approdando all'Athletic Bilbao, facendo letteralmente infuriare i suoi ex tifosi. E questi ultimi gli stanno riservando un'accoglienza davvero speciale in vista del derby in programma nel prossimo turno di Liga.

Perché i tifosi della Real Sociedad attaccano Iñigo Martínez

Iñigo Martínez, abile e duttile difensore centrale capace all’occorrenza di giocare anche in corsia, ha militato durante tutta la carriera nella Real Sociedad. A sorpresa però nell’ultima finestra di calciomercato invernale l’altra società basca, Athletic Bilbao, ha deciso di pagare i 32 milioni della sua clausola rescissoria per assicurarsene le prestazioni. Per lui contratto fino al 2023 con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione con nuova clausola da 80 milioni. Un'operazione che ha fatto infuriare il suo ex club, che ha considerato come uno sgarro quello di un calciatore che ha cancellato il passato in un colpo solo per trasferirsi proprio agli odiati rivali, con i quali sono stati disputati derby infuocati.

in foto: La banconota da 10 euro con il volto del "traditore" Martinez

La banconota da 10 euro con il volto di Iñigo Martínez

E sabato all'Anoeta di San Sebastian, la Real Sociedad affronterà proprio l'Athletic Bilbao con Martinez che per la prima volta ritroverà i suoi tifosi. La situazione è già caldissima sui social network che sono stati letteralmente riempiti dai fotomontaggi riservati dai sostenitori della Real al loro ex idolo: una banconota da 10 euro, con il volto di Iñigo Martínez. Un gesto per sottolineare la scelta professionale del difensore che avrebbe deciso di accettare la proposta dell'Athletic attratto soprattutto dalla possibilità di un contratto molto più ricco. Una situazione che è solo l'antipasto di quello che accadrà sabato pomeriggio con Martinez che sarà oggetto di un'accoglienza davvero speciale.