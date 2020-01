Un attaccante di buona stazza fisica (è alto 190 cm) che faccia salire la squadra (come si dice in gergo), sappia far da boa in area di rigore, sia di lotta (quando c'è da difendere palla, conquistare falli preziosi) e di governo (quando c'è da innescare, aprire spazi per l'inserimento degli esterni o dei centrocampisti), segni un po' di gol. Si spiega (anche) così la decisione del Napoli di ingaggiare Andrea Petagna (24 anni) della Spal a gennaio (17 milioni di euro più 3 in bonus, arriverà solo a fine campionato):

È un bomber che nella scorsa stagione s'è messo in evidenza grazie alle reti (16, con 6 rigori) che trascinarono gli estensi alla salvezza (media di 1.16 gol considerate le 36 gare complessive in campionato) mentre quest'anno è a quota 8 (3 rigori) in 20 match giocati.

È utilissimo nella versione di sponda/assist per i compagni che gli girano intorno. Basta dare un'occhiata ai numeri registrati quando era nell'Atalanta: 12 assist e 11 gol tracciano i contorni del modo in cui Petagna interpreta il suo ruolo. Con lui il Papu Gomez realizzò 16 reti nella stagione 2016/2017, la stessa che permise a Kessié di esplodere (7 gol) e a Conti di incantare il Milan (8 gol). Nella stagione seguente, l'ultima prima del passaggio alla Spal, a beneficiare delle sue aperture fu Cristante (oggi alla Roma) che si segnalò per 12 reti a referto.

L'operazione Petagna è un Inglese-bis? Dal punto di vista tecnico non dovrebbe essere così, considerata la funzionalità di Petagna rispetto a Inglese, bocciato abbastanza in fretta. Almeno nelle intenzioni, il profilo sondato dal Napoli accomuna i due calciatori. L'ex attaccante del Chievo Verona, oggi al Parma, venne prelevato con un'operazione molto simile a quella di Petagna. Il club di De Laurentiis ingaggiò la punta a fine mercato (agosto 2017, 11 milioni di euro) lasciandola in prestito per una stagione tra le fila dei clivensi.