Il Napoli e Andrea Petagna non sono mai stati così vicini. Le ultime notizie di mercato raccontano del pressing degli azzurri sulla Spal per il centravanti, che presto potrebbe produrre i risultati sperati. La società partenopea infatti è ad un passo dall'accordo con la Spal, e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per Petagna che rimarrebbe in prestito a Ferrara fino a giugno.

Andrea Petagna al Napoli, le ultime notizie di calciomercato

Il Napoli insiste per Andrea Petagna. Gli azzurri, scatenati in questa sessione di mercato, hanno deciso di piazzare l'affondo per il centravanti. I contatti dei giorni scorsi con la Spal si sono trasformati in una massiccia offensiva, con la volontà di chiudere il discorso in tempi brevi anche alla luce dell'ormai vicina chiusura della sessione di trattative invernale. Il giocatore, secondo quanto riportato da Sky, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in azzurro, con tanto di intesa economica anche in relazione ai diritti d'immagine.

Calciomercato Napoli, i dettagli per la trattativa con la Spal per Petagna

Il muro della Spal per Andrea Petagna sta vacillando dunque. La società estense ha aperto alla possibile cessione del bomber al Napoli, a patto che quest'ultimo resti a Ferrara fino a fine stagione in prestito. Cosa manca dunque alla fumata bianca? Ballano ancora due milioni di euro di differenza tra domanda e offerta, anche se le sensazioni sono positive. Non è da escludere infatti che l'operazione Petagna possa andare in porto per una cifra di 17 milioni di euro più bonus.

Napoli, le ultime news sul mercato

Non c'è solo Petagna nelle ultime notizie di mercato del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto un accordo di massima col Verona per Marash Kumbulla. Intesa economica sulla base di circa 20 milioni di euro, con il giocatore che approderebbe in terra partenopea solo a giugno. Ora il club di De Laurentiis dovrà trovare l'accordo con il ragazzo, in trattative anche con l'Inter. Nel mirino anche Ricardo Rodriguez, stimato da Gattuso che lo ha allenato al Milan. Gli azzurri lo vorrebbero in prestito, ma i rossoneri spingono per l'inserimento dell'obbligo di riscatto