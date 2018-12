Il Milan sta cercando nuovi attaccanti per costruire una linea offensiva più concreta e più vincente, anche facendo a meno di un top player come Gonzalo Higuain. Le voci di mercato si susseguono anche per gennaio, tra l'arrivo di Paquetà e gli interessi per Ibrahimovic (oramai sfumato) per Pato e Gabriel Barbosa. Il tutto porterebbe ad una scelta oramai sempre più certa: il Pipita non resterà ancora a lungo in rossonero.

Anche perché l'attaccante argentino è arrivato a Milano con la formula del prestito e il diritto di riscatto a fine stagione che, stando all'attuale rendimento, non ha motivo di essere effettuato. Un'incidenza relativa sia in campionato che in coppa, dove le reti del Pipita sono state centellinate e spesso mai arrivate nei momenti decisivi.

Peggior inizio di stagione di sempre

Ad inizio anno anche se non segnava con continuità si lodava la sua predisposizione per i compagni a fornire assist vincenti, poi piano piano anche i tocchi illuminanti per il collettivo sono venuti meno, facendo precipitare le percentuali, il valore delle prestazioni e l'opportunità dell'utilizzo dell'argentino sempre al centro dell'attacco. I numeri sono chiari: cinque gol in rossonero in campionato (7 in totale), l’ultimo segnato alla Samp il 28 ottobre scorso, poi il black-out definitivo.

Tutti i dolori del Pipita

Mai così male se non nella prima stagione italiana a Napoli, poi – sia sotto il Vesuvio che a Torino – sempre statistiche più che positive. Quest'anno i problemi di Higuain sono diversi e alcuni esterni: i cambi societari, le scelte di Gattuso, i dolori alla schiena. Tutti elementi che messi insieme hanno portato a perdere fiducia nei propri mezzi, fino agli catti di nervosismo evidenziati nella sfida alla Juventus.

I numeri: un gol da 2.5 milioni e il riscatto a 36

Con un aggravante: lo stipendio di Higuain è da top player, antitesi alla sua incidenza in campo. Guadagna 9.5 milioni di euro e il prestito ammonta a 18 milioni. In pratica, Higuain ‘costa' al Milan circa 2.5 milioni a gol. Un eccesso improponibile per essere solo a dicembre già fuori dall'Europa League e in ritardo in classifica dove ci si sta giocando la quarta posizione. Il riscatto è fissato a 36 milioni che al momento sono una spesa eccessiva per un ex bomber che dovrà dimostrare di ritrovarsi nel girone di ritorno.