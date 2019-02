Una maglia bianca invece di quella classica blaugrana per il Barcellona? Una prospettiva che il club catalano non vuole assolutamente prendere in considerazione per il futuro. Il motivo? La possibilità di vestire una casacca che sarebbe troppo simile a livella cromatico a quella dei Blancos del Real Madrid. Ecco allora che la proposta dello sponsor tecnico Nike è stata bocciata senz'appello dalla dirigenza del Barcellona

Perché la Nike ha pensato ad una maglia bianca per il Barcellona

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo la Nike, sponsor tecnico del Barcellona, avrebbe proposto al club una maglia innovativa per il futuro. Invece della classica casacca blaugrana, i disegnatori dell'azienda americana hanno pensato ad una divisa quasi completamente bianca per la stagione 2020-2021. Presenti solo dei richiami all'azulgrana con una croce rossa sul petto. Il motivo di questa scelta? Un riferimento alla croce di Sant Jordi presente anche nello stemma della formazione di Valverde

Perché il Barcellona ha detto no alla maglia bianca del Real Madrid

Il Barcellona ha deciso di dire di no a questa proposta del suo sponsor tecnico. Il motivo? Una maglia troppo bianca e dunque vicina a quella dei Blancos del Real Madrid. La Nike dovrà dunque studiare una nuova divisa probabilmente con soluzione di continuità rispetto al classico look blaugrana. Eppure in passato il Barcellona ha indossato una maglia con dei richiami al bianco: nel 1992-1992 la formazione catalana aveva delle linee bianche sulle maniche dei calciatori. Una scelta all'epoca molto apprezzata. Questa volta però il bianco sarebbe stato il colore dominante, un scelta eccessiva per il presidente Bartomeu