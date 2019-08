Secondo gli ultimi rumors di cronaca rosa Wanda Nara sarebbe di nuovo incinta, elemento da tenere assolutamente in considerazione nell'ottica delle scelte di Mauro Icardi per il suo futuro professionale. L'attaccante argentino è convinto di poter convincere Antonio Conte e conquistare così il suo obiettivo, senza muoversi da Milano ed è per questi motivi che al momento avrebbe declinato qualsiasi soluzione differente dal nerazzurro.

Wanda e la ‘questione' familiare

Il calciomercato nerazzurro, dunque si tinge di gossip e la presunta gravidanza di Wanda Nara costituirebbe il reale motivo per cui ad oggi Icardi ha scelto di restare da separato in casa nel club con cui ha avuto violente frizioni nel corso dell'ultima stagione. Il motivo fondamentale sarebbe la famiglia perché davanti ad un prossimo nascituro si vorrebbe evitare traslochi, partenze, bagagli, reinserimenti e via dicendo.

Icardi e l'Inter, contratto ancora in essere

Una dolce ‘complicazione' che riannoda ancora una volta i fili tra Icardi e l'Inter che sembrano non volersi sciogliere malgrado tutto. L'attaccante è legato da un contratto al club, la clausola da 100 milioni era valida fino allo scorso 15 luglio, le varie pretendenti si sono ridotte ad un manipolo di temerarie italiane.

Il calciomercato che langue

Sul fronte calciomercato, al di là dell'eventuale discorso sul prezzo del cartellino e il confronto con l'Inter, il reale problema è rappresentato da mancanza di vere proposte e alternative. C'è il Napoli, c'è la Roma e c'è la Juventus. Le altre sono sparite, dall'Arsenal al Real Madrid. Così il cerino al momento è rimasto in mano all'Inter che non sa cosa fare mentre il legno si consuma.

Futuro tra Napoli e Milano

L'unica e ultima trama è quella tessuta dal Napoli di De Laurentiis che sta lavorando sempre all'ipotesi Icardi. A Carlo Ancelotti l'argentino piace, la proposta di Giuntoli ci sarebbe anche con il giocatore, che riguarda anche l'aspetto dei diritti d'immagine e le richieste dell'Inter potrebbero venire smussate sui 55-60 milioni di euro. Ma resta la sensazione che Icardi non sia realmente convinto del trasferimento e l'ultimo gossip su Wanda spiegherebbe il perchè