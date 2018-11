Antoine Griezmann sembrava pronto a lasciare l'Atletico Madrid per approdare alla corte del Barcellona. Poi però ecco il no, con Le Petite Diable che ha rinnovato il contratto con i Colchoneros fino al 2023, vivendo un'estate eccezionale culminata nel trionfo Mondiale con la sua Francia. Perché la stella transalpina ha rifiutato la corte dei blaugrana? E' stato lo stesso attaccante a spiegare i motivi in un'intervista esclusiva a Canal Plus

Antoine Griezmann e l'offerta di calciomercato del Barcellona

Il Barcell0na nella scorsa estate ha fatto sul serio per Antoine Griezmann. Quest'ultimo però ha deciso di dire di no prima della partenza per la fortunata spedizione Mondiale in Russia: "E' stata dura rifiutare la proposta del Barcellona – ha rivelato a Canal Plus –. Da una parte c'è il Barcellona che ti vuole, che ti chiama, che ti fa arrivare messaggi, sia tramite i giocatori che tramite la famiglia. E poi c'è il club dove ti trovi bene, dove sei un giocatore importante intorno al quale è costruito un progetto".

Perché Griezmann ha rifiutato il Barcellona. Decisivi Simeone e Messi

Ma perché alla fine Griezmann ha deciso di dire no alla corte sfrenata dei catalani. Nella scelta del francese hanno avuto un peso fondamentale Simeone e…Leo Messi: " Vedere i miei compagni e soprattutto l'allenatore dopo una partita in cui mi avevano fischiato: Simeone è venuto a casa mia di sorpresa per calmarmi, parlarmi e dimostrarmi che aveva fiducia in me. Inconsciamente sapere che sarei potuto diventare il luogotenente di Messi mi ha frenato. Ma i miei compagni, l'allenatore e la società hanno fatto di tutto per trattenermi, per farmi capire che l'Atletico è casa mia e che non avrei avuto bisogno di andarmene. Sono venuti a parlare con me, mi hanno aumentato lo stipendio. Hanno fatto di tutto per farmi rimanere"

Antoine Griezmann e la vittoria del Pallone d'Oro

E Griezmann è nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. Le Petit Diable non ha rimpianti e pensa di aver fatto il massimo per vincere il prestigioso premio: "Ho parlato tanto della possibilità di vincere questo premio? Io penso che in campo ho fatto di tutto per potermelo aggiudicare, ma ci sono tanti giocatori che meriterebbero di vincerlo. E' un orgoglio per me essere nella lista dei favoriti. Io sogno di vincere il Pallone d'Oro, così come sogno di vincere la Champions League e un altro Mondiale"