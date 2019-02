E' un omaggio a Paulo Dybala oppure gli ha soffiato anche l'esultanza dopo averne occupato gli spazi in attacco? Non è passata inosservata la mimica di Cristiano Ronaldo dopo aver segnato la rete del raddoppio della Juventus contro il Sassuolo. CR7 prima si esibito nel salto caratteristico a gambe divaricate accompagnato dall'urlo ‘siuuuu' – scandito anche dai tifosi bianconeri presenti a Reggio Emilia – poi ha completato la gag portandosi la mano al volto e imitando il gesto che ha reso noto l'argentino.

Perché CR7 ha imitato l'esultanza di Dybala

Un segno della vicinanza emotiva nei confronti del compagno di squadra? Un invito a non mollare in un momento delicato? Fatto sta che, ancora una volta, il cinque volte Pallone d'Oro desta la curiosità dei sostenitori e degli utenti. Alcuni hanno interpretato quel gesto come segno d'incoraggiamento altri, invece, hanno fatto ironia… "attento, Paulo, che questo ti frega anche la ragazza", è stato il commento più gettonato e divertito.