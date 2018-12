Questo lunghissimo turno di campionato ha prodotto tantissime discussioni. Anche un uomo di sport, pacato e che raramente polemizza, come Cesare Prandelli ha usato parole dure dopo Roma-Genoa dicendo: “Ci manca un rigore clamoroso, ci sentiamo defraudati”. Mentre il presidente Enrico Preziosi ha parlato di malafede. Aveva protestato anche il numero uno del Toro Cairo che aveva lamentato la mancata concessione di due calci di rigori ai granata nel derby con la Juve. Il presidente dell’Associazione Calciatori Damiano Tommasi ha escluso la malafede ma ha detto che andavano dati i rigori a Toro e Genoa. In entrambi i casi il VAR non è intervenuto. L’arbitro Orsato ha fatto uso dell’aiuto tecnologico e ha annullato, giustamente in questo caso, il gol di Acerbi all’Atalanta.

Atalanta-Lazio, Acerbi segna al 93’: il VAR vede il fuorigioco

Il Monday Night della 16a giornata lo hanno giocato l’Atalanta e la Lazio, i bergamaschi hanno segnato con Duvan Zapata dopo appena un minuto e sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine, ma al 93’ Acerbi svetta di testa e con un bel colpo di testa batte Berisha, è l’1-1. Acerbi festeggia, si toglie la maglia e viene pure ammonito. Il giocatore sembra in sospetto fuorigioco. Orsato chiede l’aiuto del VAR, attende un paio di minuti. Le immagini in 3D chiariscono tutto: il fuorigioco c’è, anche se è millimetrico. Il gol è annullato. La partita finisce 1-0, per Acerbi oltre al danno la beffa, perché l’ammonizione non viene revocata.

Perché non è stato utilizzato il VAR nel derby di Torino e in Roma-Genoa

La partita di Bergamo era quasi finita e con il punteggio in bilico Orsato ha chiesto l’aiuto di Manganiello e dell’assistente Peretti, che hanno valutato le immagini e decretato il fuorigioco di Acerbi. E la domanda sorge spontanea: ‘Perché non è stato consultato il VAR a Torino e Roma?’. L’intervento dubbio nell’aria bianconera non è stato proprio valutato, situazione identica all’Olimpico quando al 91’ Florenzi ha dato una spinta a Pandev, il rigore era nettissimo.