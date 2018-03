"Perché Astori e non Masiello?". Così recita il vergognoso striscione appeso su un cavalcavia della tangenziale di Bari. Una domanda becera, terribile, quella di alcuni tifosi biancorossi che avrebbero dunque preferito che a perdere la vita fosse stato il loro ex idolo, coinvolto nello scandalo del calcioscommesse con tanto di autogol volontario nel derby contro il Lecce, e non lo sfortunato giocatore trovato senza vita nella sua camera d'albergo mentre era in ritiro con la Fiorentina a Udine a poche ore dal match contro l'Udinese.

in foto: Lo striscione shock contro Masiello a Bari

Perché i tifosi del Bari odiano Masiello.

L'avversione dei tifosi del Bari per Andrea Masiello è cosa risaputa. Il motivo è legato al passato e allo scandalo del calcioscommesse, per cui l'attuale difensore dell'Atalanta fu arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata finalizzata alla frode sportiva. Il classe 1986 fu punito dalla giustizia sportiva con 2 anni e 5 mesi di squalifica tornando a giocare il 13 gennaio 2015 con la Dea. L'accusa nei suoi confronti era quella di aver manipolato cinque partite: Bari-Genoa (3-0, 2 maggio 2010), Udinese-Bari (3-3, 9 maggio 2010), Cesena-Bari (1-0, 17 aprile 2011), Bologna-Bari (0-4, 22 maggio 2011) e il derby Bari-Lecce (0-2, 15 maggio 2011).

L'autogol volontario di Masiello contro il Lecce.

Proprio per il sentitissimo derby contro il Lecce, Masiello avrebbe incassato 50mila euro, ma non solo. E' questo il match della discordia per i tifosi della formazione biancorossa, con il difensore che si rese protagonista addirittura di un autogol volontario. Un gesto raccontato in una lettera inviata al pm Ciro Angelillis: "Voglio aggiungere che quando il risultato era sullo 0-1 ho sfruttato un'occasione che mi si è posta per poter cristallizzare definitivamente l'esito di sconfitta per il Bari e per poter ottenere il pagamento promessomi realizzando così l'autogol con cui si è concluso l'incontro

Lecito fischiare Masiello, ma lo striscione si può solo condannare.

Un gesto che i tifosi biancorossi non hanno dimenticato. Comprensibile dunque l'astio del popolo barese nei confronti di un calciatore considerato un vero e proprio traditore. Nulla però può giustificare uno striscione come quello esposto nella scorsa notte. Un auspicio di morte davvero vergognoso che si può solo condannare, soprattutto in un momento di grande dolore per la scomparsa di Davide Astori.