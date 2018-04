Sarà una sfida totale stasera tra Liverpool e Roma. In palio soprattutto un posto nella finale di Champions League ma anche tanti altri motivi per non uscire imbattuti in questi 180 minuti tra Anfield Road e l'Olimpico. Tra i tanti temi anche quello del ranking Uefa che darebbe ulteriore slancio al club che riuscirà ad andare avanti bella massima coppa continentale.

Un testa a testa forse diverso, meno entusiasmante ma di certo molto sentito dalle società che anelano a salire la classifica europea dell'Uefa che attesta in modo ufficiale la presenza del proprio club tra i migliori in circolazione. Un indotto per nuovi sponsor e visibilità che si traducono in entrate maggiori e ulteriore possibilità di investimento.

Ovviamente a comandare c'è la solita Spagna che con i risultati ineguagliabili di Real, Barça, Atletico è sempre prima incontrastata. I tre club non sono secondi a nessuno anche se il Barcellona ha dovuto dire addio proprio per merito della Roma che adesso sfida il Liverpool. Un Italia-Inghilterra che è un testa a testa in classifica del ranking.

L'Italia è al terzo posto, a quota 76 mentre l'Inghilterra è seconda a soli 3 punti di vantaggio. Un coefficiente che andrà ovviamente aggiornato nuovamente dopo i primi 90 minuti di questa sera di Liverpool. Se la Roma vincesse, così come nel ritorno all'Olimpico, arrivasse in finale a Kiev e compisse il miracolo sportivo di alzare la Coppa, tutto si ribalterebbe anche nel Ranking.

Un vanto ulteriore al quale, in quel caso, nessuno darebbe conto con una Champions alzata al cielo. Fatto sta che l'importante per le squadre italiane è rimanere nelle zone alte della classifica Uefa perché con le riforme dal prossimo anno, anche il quarto posto sarà importante per stabilire i futuri criteri d'accesso nelle varie competizioni continentali.