Sanremo 2018 è appena iniziato e già non si fa altro che parlare della kermesse canora del Bel Paese che tiene tutti attaccati al video in attesa di scoprire il vincitore finale. Che arriverà solamente nel fine settimana dopo canzoni e ripetute votazioni. Ma anche chi ha a che fare con le note e con gli strumenti musicali ha un cuore che batte per lo sport più seguito e popolare non solo da noi, il calcio. C'è chi tifa i top team della serie A, chi ama la squadra della città in cui è nato e vive, e altri che hanno la passione per colori e club differenti, per i più svariati motivi.

Dalla Juve al Bologna.

Si parte dal deus ex machina di questa edizione di Sanremo, Claudio Baglioni. Il direttore artistico e co-presentatore della 68^ edizione, è un grande tifoso della Roma e il suo derby personalissimo (spalleggiato da Favino, anch'egli romanista) è con la bionda Michelle Hunziker co-conduttrice. Che non ha mai nascosto la passione per la Juventus, probabilmente trasmessagli dall'ex marito Eros Ramazzotti anch'egli famoso e riconosciuto tifoso dei bianconeri.

Nella prima serata del Festival però c'è stato anche un superospite, una leggenda della musica italiana, Gianni Morandi. Il cantante è legato a doppio filo al mondo del calcio perché non è un semplice tifoso ma anche presidente onorario del Bologna, la squadra della sua città per cui tifa da sempre.

Il derby Milan-Inter.

Note nerazzurre.

Tra i cantanti in gara che tifano per i nerazzurri c'è Enrico Ruggeri. Per l'occasione di Sanremo ha riunito i Decibel, il gruppo con cui esordì a Sanremo quasi 40 anni fa. Milanese, Ruggeri è un dichiarato tifoso interista. Così come uno dei super ospiti della prima serata, Biagio Antonacci, tifoso dichiarato dell'Inter. Non da meno il complessino Elio e le Storie Tese che non ha mai nascosto il tifo interista, soprattutto con il frontman Elio, che ha composto l'inno "C'è solo l'Inter". Infine, ecco Nina Zilli.

La risposta rossonera.

Tra i cantanti rossoneri spicca il nome della sempreverde Ornella Vanoni. In gara con Bungaro e Pacifico, presentano il brano "Imparare ad amarsi". Lei è il simbolo vivente della Milano artistica degli ultimi 60 anni ed è da sempre tifosa del Milan. Come il leader della band milanese Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, che è un appassionato tifoso del Milan. Infine, un altro purosangue della musica italiana: Laura Pausini. E' nota la sua simpatia per il Milan.

Roma contro Lazio.

I laziali.

Fabrizio Moro, in gara con Ermal Meta è invece laziale. Così come Giorgia, che sarà superospite della terza serata, la quale non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio. Anche Paola Turci – che quest'anno affiancherà Noemi nei duetti della quarta serata – tifa per l'Aquila. Romana, originaria del quartiere Testaccio, tradizionale feudo romanista, è tifosa della Lazio.

I giallorossi.

A tifare Roma c'è Max Gazzè: cresciuto in Belgio ma romano di nascita e di origine, è un grande tifoso della Roma. Così come Luca Barbarossa, grande tifoso della Roma. Altra super ospite dai colori giallorossi è Fiorella Mannoia. Benchè da anni trapiantata a Milano, non ha dimenticato le origini e il suo amore per la Roma.

Il Napoli e le altre.

Lo strano duo Facchinetti-Fogli è anche una sfida tra Atalanta e Fiorentina. I viola sono tifati da sempre anche da Marco Masini, fiorentino d'origine. Infine spazio anche alla grande assente fino a questo momento, il Napoli. Degnamente rappresentato da Enzo Avitabile e Peppe Servillo, un duo che con "Il coraggio di ogni giorno"tiene alto l'onore della capolista.