Il campionato entra nel vivo. In Italia, in Europa e nel mondo, si è arrivati, al mese di febbraio, alla fase clou della stagione. E’ il momento di cominciare a dare uno sguardo alla classifica, alle statistiche, al calendario e allo stato attuale dell’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Per fare tutto ciò c’è ovviamente bisogno di una grande dose di concentrazione che sicuramente non manca ai tanti calciatori impegnati nei rispettivi campionati. Ma fra Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue1 francese, i protagonisti del calcio moderno non perdono minimamente di vista la vita privata.

Sono tanti infatti i calciatori che ad oggi possono ammirare in tv, fra reality show come ‘L’Isola dei Famosi’, tantissime ex fiamme che in passato hanno fatto parte della propria vita privata. Tante infatti sono state le isolane che nell’attuale edizione, ma anche fra quelle passate hanno avuto a che fare tempo fa, fra storie e scappatelle, anche nell’ultimo periodo, con calciatori attuali o ex stelle del nostro calcio. Andiamo dunque a vedere chi sono nello specifico.

La scappatella di Francesca Cipriani e Rami.

Cominciamo il nostro tour sull’isola con quest’ultima edizione che fra palestrati ed ex stelle della magia e dello spettacolo, vede anche tantissime sexy showgirl un po’ scomparse dal circuito televisivo e finite in Honduras fra bikini e crisi di fame. Una delle protagoniste assolute, al momento, è una delle regine dei reality: Francesca Cipriani. Ex gieffina ed ex Pupa, ha cominciato la sua avventura con le urla impazzite di chi non riusciva neanche a buttarsi da un aereo in volo con soli 2 metri che la dividevano dall’acqua. Proprio sulla bionda maggiorata, pende una storia, rivelata al ‘Chiambretti Night’ tempo fa che proprio la Cipriani raccontò fra lo stupore generale.

Nella puntata del Grand Hotel Chiambretti dichiarò: “Sono stata con un giocatore del Milan, Rami. Non sapevo fosse ancora fidanzato". La piccante rivelazione, oltre che sui portali di gossip, rimbalzò su diversi organi di stampa soprattutto perché Francesca Cipriani e Adil Rami sarebbero stati insieme quando il difensore francese del Milan era già fidanzato con Sidonie Biemont, la compagna di allora, adesso solo un lontano ricordo per il francese felicemente fidanzato dell’ex bagnina di Baywatch Pamela Anderson.

Cristina Buccino e CR7: passioni d’estate.

Oggi che è diventato un super papà, Cristiano Ronaldo avrà sicuramente altro a che pensare che stare attento alle avventure delle sue ex fiamme. Una di queste, ha anche partecipato all’edizione 2015 dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando della sexy soubrette Cristina Buccino. Fisico scolpito e sensualità che metterebbe ko chiunque, ha più volte provato un avvicinamento con il bomber del Real Madrid e attuale Pallone d’Oro in carica.

Soprattutto nell’estate di quello stesso anno quando il fuoriclasse portoghese e Cristina Buccino, la splendida modella calabrese, hanno trascorso una serata insieme a Ibiza e tra i due sarebbe scattata la "scintilla". Le foto fra la sexy ex isolana di Castrovillari e CR7 fecero il giro del mondo ma poi di loro due non si seppe più nulla. Peccato, in tanti avevano creduto che con l’amore sbocciato fra la bella italiana e il numero #7 del Real Madrid, Cristiano Ronaldo avrebbe potuto anche accettare le lusinghe di qualche club di Serie A per stare più vicino a lei.

Un amore impossibile tra la Capriotti e Quagliarella.

Forse oggi Cecilia si starà mordendo le mani nel vedere che il bomber della Sampdoria, Fabio Quagliarella, è diventato uno dei marcatori di Serie A con più gol all’attivo in questa stagione. Già, perchè la sexy e formosa Capriotti, oggi naufraga dell’attuale edizione dell’Isola, si è concessa il lusso, nella sua lunga trafila di amori, di vivere una love story proprio con il numero #27 dei blucerchiati. Peccato però che nell’estate del 2012, Quagliarella, impegnato nella conquista sia di Roberta Morise che di Cecilia Capriotti, si fosse poi ritrovato a mandare alle due lo stesso sms.

Il caso ha voluto che, proprio in quel momento, le ragazze fossero insieme a cena. Un incidente non di poco conto che però non cancella i tanti scatti in cui i due sono stati paparazzati insieme in quell’anno. Da Nuovo a Poltu Quatu, in Sardegna. I due sono apparsi piuttosto intimi, Fabio si lasciava pure massaggiare i piedi dalla bella Cecilia. Sguardi complici, la confidenza c'era, peccato che poi non sia andata avanti fra l’attaccante napoletano e la bella Cecilia che oggi si gode il sole dell’Hondurs in compagnia di Marco Ferri e Francesco Monte.

Belen e Borriello hanno fatto la storia.

Come poteva mancare in questa sorta di classifica che mette in fila i tanti calciatori che sono stati insieme a sexy naufraghe dell’Isola dei Famosi, una coppia come quella formata da Belen Rodriguez e Marco Borriello. Era il 2008 e forse in pochi conoscevano davvero chi fosse quella splendida soubrette venuta dall’Argentina che aveva conquistato il cuore di uno dei più grandi ‘bomber’ della nostra Serie A.

in foto: Borriello e Belen protagonisti del gossip dell’estate

La sua presunta storia con Rossano Rubicondi e il tradimento sull’isola portarono poi lentamente alla fine di un amore che era durato anche molto tempo. Quell’occasione però, paradossalmente, lanciò definitivamente nel mondo dello spettacolo la stessa Belen diventata ormai icona sexy della tv. Diversamente da ‘Borriellone’ che con il passare degli anni invece ha finito per vivere una seconda giovinezza lo scorso anno a Cagliari prima di finire nell’ombra alla Spal accantonato in panchina da Semplici fra acciacchi fisici e scelte tecniche.

Paola ma che combini!

La sua risata coinvolgente al programma di Paolo Bonolis ‘Avanti un altro’, aggiunte alle sue forme da urlo, hanno reso nel tempo Paolo Caruso una delle donne più desiderate e apprezzate dagli italiani nel corso degli ultimi anni. Anche lei protagonista dell’Isola dei Famosi nell’edizione del 2016, è stata protagonista di un’inaspettata telenovela d’amore. Una storia con un ex calciatore della Juventus che poi ha avuto conseguenze non proprio felici.

Stiamo parlando di Patrice Evra, oggi silurato dal Marsiglia per quella rissa con un tifoso in occasione di un match di Europa League da parte della squadra francese. Il calciatore avrebbe infatti avuto gravi problemi familiari proprio per colpa della Bonas, rubamariti seriale. Evra aveva iniziato una storia extraconiugale con Paola prima che lei partecipasse all’Isola. Si parlò di un flirt tra i due proprio quando la bella Paola stava insieme a Stefano Bonolis; da contare anche che questa voce portò poi Evra nei guai con sua moglie Sandra.