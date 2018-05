Un piccolo gesto che può però salvare numerose vite. Il Peñarol, glorioso e vincente club uruguaiano, si è reso protagonista di una splendida e lodevole iniziativa in collaborazione con il Ministero della salute del Paese sudamericano. Non nuova ad iniziative extracalcistiche benefiche, la società giallonera ha deciso di scendere in campo per promuovere una campagna a favore delle donazioni di sangue nell'ambito di una serie di attività sociali promosse dalle istituzioni dell'Uruguay.

in foto: La speciale maglia del Peñarol per promuovere le donazioni di sangue (foto Twitter @OficialCAP)

Il Peñarol scende in campo a favore delle donazioni di sangue

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il Peñarol ha ufficializzato quanto deciso in un incontro andato in scena presso il Museo del Palazzo di Montevideo, alla presenza di tutte le autorità del club, con il presidente Jorge Barrera e del ministro della salute Jorge Basso. E' stata così lanciata una campagna a favore delle donazioni di sangue che vedrà il Peñarol protagonista, anche sul terreno di gioco con una curiosa iniziativa.

La speciale maglia dei giocatori per incentivare le donazioni

Il Peñarol infatti per promuovere la donazione di sangue, scenderà in campo con una maglietta particolare. Il club di Montevideo ha mostrato la casacca che i suoi giocatori indosseranno nel match contro il River Plate: si tratta della consueta divisa a strisce verticali gialle e nere, ma con una particolarità ovvero una manica lunga e una manica corta. Quest'ultima sta a simboleggiare il braccio lasciato libero da indumenti per eventuali prelievi del sangue proprio per incentivare la donazione.

L'invito del prestigioso club uruguaiano

Oltre a dare tutte le indicazioni ai tifosi pronti per effettuare una donazione, il club ha invitato tutti a mettersi una mano sulla coscienza con queste parole: "Indossare la maglia del Peñarol genera orgoglio, rispetto, passione e responsabilità, gli stessi sentimenti che offre il donare il sangue e aiutare a salvare una vita. Con questa nuova campagna, il club si augura di trasmettere questo spirito a tutti i suoi fan e ottenere una massiccia richiesta ai centri per la donazione del sangue. La campagna durerà fino a giovedì 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue".