Il 4-3-3 in questo momento è il modulo che va più di moda. Guardiola lo ha scelto da anni, e gioca con un mare di giocatori offensivi, il Barcellona lo ha nel suo DNA. E così giocano anche Psg e Bayern Monaco, oltre al Napoli. La Juventus lo ha fatto suo da qualche mese e così ha avuto un percorso eccezionale. Probabilmente Allegri confermerà questo schema anche nella prossima stagione. Marotta dovrà rinforzare un po’ la mediana e il grande obiettivo è Lorenzo Pellegrini della Roma.

La Juve ha già bloccato Emre Can

A metà campo la Juventus ha già tre grandissimi centrocampisti: Khedira, Matuidi e Pjanic. Le alternative quest’anno sono rappresentate da Marchisio, Bentancur e Sturaro. Tre elementi di valore, ma il club Campione d’Italia vuole alzare il livello ulteriormente. Emre Can è stato già bloccato e diventerà ufficialmente un giocatore juventino la prossima estate, arriverà dal Liverpool a costo zero.

Pellegrini sulle orme di Pjanic

Lorenzo Pellegrini dopo aver ben figurato con il Sassuolo quest’anno ha rapidamente fatto un salto di qualità. Il ventunenne conosce bene il gioco di Di Francesco e ha rapidamente conquistato il posto da titolare. Anche importanti squadre di Premier League lo stanno seguendo, si parla di City, United e Chelsea, ma a sorpresa è la Juventus la favorita nella corsa per il giocatore della Roma.

La clausola di Pellegrini

La Juventus, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, avrebbe in queste ultime settimane intensificato i contatti con l’entourage del giocatore che va convinto. E questa è l’opera decisiva. Perché la Roma aveva inserito nel contratto di Pellegrini una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una cifra, considerato il mercato attuale, molto bassa e che chiaramente invoglia tutte le pretendenti e mette nei guai il club giallorosso che rischia di perdere un giocatore importante.

Milinkovic-Savic e Praet

Barella e Cristante, altri giovani centrocampisti italiani esplosi in questo campionato, non sembrano nel mirino della la Juventus mentre sono invece due obiettivi della Roma. I bianconeri seguono sempre con grande attenzione il belga della Sampdoria Praet, che ha parlato della trattativa a ‘elevensports.be': “So che si sono stati contatti tra la Juve e la Sampdoria, è un segnale che sto facendo bene”. La Juve sogna anche Milinkovic-Savic, ma il serbo costa moltissimo, la concorrenza è forte e Lotito non vuole venderlo.