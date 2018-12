Non solo Pelè è meglio di Maradona o il contrario. Adesso i confronti coinvolgono anche Lionel Messi. A tirarlo in ballo è stato il simbolo del calcio brasiliano che ha concesso una lunga intervista a Folha de Sao Paulo con la classica ‘bomba' contro il rivale di sempre, il Pibe de Oro.

Tanti i temi toccati, dalle sue condizioni di salute a Neymar, il futuro del calcio brasiliano ancora inespresso. Ma O Rey si è dilungato su un tema da sempre caro, il solito paragone fra Messi e Maradona: "Diego era molto meglio, così come Beckenbauer e Cruyff".

Le condizioni di salute

Una lunga intervista, in cui l’uomo simbolo del calcio brasiliano ha spiegato di stare bene fisicamente, nonostante i periodi di malattia che lo hanno colpito negli ultimi anni e ne hanno debilitato il fisico alla soglia degli 80 anni: "Non sento più dolore, ma molta debolezza, ma ho reagito. Avevo delle buone gambe, guarda come sono ridotte adesso…".

Le critiche a Neymar

Poi il pensiero corre subito a O Ney. Il ‘figlio' virtuale, il talento sul quale Pelè e tutto il Brasile ha posato gli occhi per ritornare ai fasti di un tempo. Per Pelè un giocatore che deve ancora maturare, soprattutto per la sua tendenza a buttarsi e a fare sceneggiate: "È difficile difenderlo per quello che fa ma c'è da dire che ha avuto molto sfortuna perché la nazionale non ha vinto il Mondiale e non si è espressa al massimo".

Messi e Maradona a confronto

Il pensiero su Messi, che continua a segnare con la maglia del Barcellona, anche se con l’Argentina le cose non sono mai svoltate, per Pelè resta un fenomeno puro forse il più grande di sempre: "Più forte lui o Diego? Per me Maradona è stato uno dei migliori calciatori mai visti. Mi chiedete se era meglio di Messi? Secondo il mio parere è molto meglio! Come anche Beckenbauer e Cruyff, giocatori eccellenti".