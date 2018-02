Dall'incubo di scivolare addirittura a meno 20 dalla capolista Barça, ad una vittoria che avvicina il terzo posto. Il Real Madrid sfrutta la scia dell'entusiasmo per il successo in Champions sul Psg e batte in trasferta il Betis per 5-3. Una vittoria che permette agli uomini di Zidane di portarsi a meno uno dalla terza della classe Valencia, che potrebbe essere scavalcata mercoledì nel recupero di campionato contro il Leganes.

Real, che spavento.

Serata dalle mille emozioni in terra andalusa, in un match che ha regalato 8 gol e tanti colpi di scena. I campioni d'Europa sono passati in vantaggio all'11° con Asensio abile a sfruttare di testa con furbizia una ribattuta del portiere su una conclusione di Ronaldo. Qualcosa però poi si è inceppato e il Betis ha ribaltato il risultato grazie al gol di Mandi (assist dell'ex Fiorentina Joaquin) e alla goffa autorete di Nacho

Asensio, Ramos, Ronaldo e Benzema. Le merengues risorgono.

In avvio di ripresa, il Real è tornato a fare il Real spingendo sull'acceleratore. E' l'uomo della provvidenza Sergio Ramos a firmare il pareggio, che ha restituito serenità alle merengues abili a riportarsi in vantaggio poco dopo ancora con uno scatenato Asensio. Un gol non come tutti gli altri per il talento di Zidane, visto che si è trattato del sigillo numero 6000 nella Liga del Madrid. Al 65′ gloria anche per Cristiano Ronaldo: il portoghese ha realizzato una splendida rete, con un controllo e tiro velocissimo che ha lasciato impietrito il portiere avversario. All'85' Leon ha riaperto la partita, ma a chiuderla ci ha pensato Benzema che ha fissato il risultato sul 5-3