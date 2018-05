Didier Deschamps ha diramato la lista dei 23 convocati per i Mondiali. La Francia è una delle squadre che volerà in Russia con le maggiori ambizioni, conquistare il titolo non sarà facile, l’obiettivo minimo è quello di tornare dopo dodici anni tra le prime quattro. La squadra è ricca di talenti, su tutti Griezmann e Pogba. Effettuare delle scelte non è stato semplice per il selezionatore perché la nazionale francese abbonda di talenti e sono stati esclusi quasi una dozzina di giocatori che nella maggior parte delle altre nazionali un posto al sole lo avrebbero trovato agilmente.

La squadra degli esclusi è davvero fortissima. Il livello è alto in ogni reparto, l’esperienza è tanta, il talento pure e anche i titoli considerato che sono stati esclusi giocatori di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain. Tra i pali Deschamps ha puntato sui tre numeri uno di Tottenham, Marsiglia e Paris Saint Germain ed ha escluso Ruffier e Costil, presenti a turno nelle ultime grandi manifestazioni.

Tra i difensori sono fuori l’ex romanista Digne, che ha fatto il ‘doblete’ con il Barcellona, Laporte che Guardiola ha voluto al City, e per acquistarlo ha sborsato decine di milioni, l’ex Arsenal Debuchy, Sakho e Zouma, giocatore di proprietà del Chelsea. All’elenco manca anche Koscielny, ma lui è stato depennato per via di un serio infortunio al tendine d’Achille.

Nell’elenco degli esclusi c’è anche Dimitri Payet, giocatore fantastico che con il Marsiglia ha fatto la differenza in Europa League. La discontinuità e l’infortunio muscolare patito nella finale con l’Atletico hanno inciso nelle scelte del Commissario Tecnico. Fuori anche Sissoko (Tottenham), Bakayoko (Chelsea) e soprattutto Adrien Rabiot, giocatore del Paris Saint Germain che è stato in questi anni un grande uomo mercato.

Imbarazzo della scelta in attacco. Perché nell’elenco dei convocati mancano cinque giocatori eccezionali. Nell’elenco c’è anche Karim Benzema, che in realtà dalla nazionale è fuori da più di due anni. Ma il bomber del Real ha vinto tre Champions negli ultimi quattro anni. Fuori anche Anthony Martial, che paga la mancanza del posto fisso con il Manchester United, Coman del Bayern Monaco, Ben Yedder del Siviglia, che è comunque nell’elenco delle riserve, e Lacazette, autore di 128 gol nelle ultime cinque stagioni tra Lione e Arsenal.

La formazione degli esclusi della Francia: Costil, Debuchy, Zouma, Laporte, Digne; Payet, Sissoko, Rabiot; Martial, Lacazette, Coman.