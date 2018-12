Ousmane Dembelé fa parlare moltissimo di sé. Quando gioca spesso fa sentire il suo peso (9 gol in 20 partite stagionali, la media è altissima, perché segna un gol ogni 65 minuti), ma è diventato famoso per la vita tutt'altro che da atleta, notti insonni a giocare alla PlayStation, pare si alimenti mangiando hot dog e soprattutto è in perenne ritardo. La scorsa settimana si è presentato con due ore di ritardo a un allenamento, e per questo dovrà pagare 100mila euro di multa. Una cifra elevatissima perché questo è stato l'ennesimo ritardo. Ha detto la sua su Dembelé anche Futre, che ha un'idea originale per ordinare la vita del francese e l'ha esposta su Twitter.

Chi è Paulo Futre

Paulo Futre è stato uno straordinario numero 10, ha giocato con il Porto, l'Atletico Madrid, il Marsiglia, la Reggiana, il Milan e il West Ham. Il portoghese era un numero 10 estremamente talentuoso, ma non ha avuto un fisico altrettanto eccezionale e questo lo ha danneggiato parecchio. Grande gloria del calcio europeo Futre ha detto la sua su Ousmane Dembelé, campione del mondo con la Francia e attaccante del Barcellona.

in foto: Futre con la maglia del Porto ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1987.

Il suggerimento di Futre a Dembelé: "Con Tinder ti sistemi la vita"

L'ex campione del Porto, che nel 1987 vinse la Coppa dei Campioni da protagonista, sostiene che ‘Tinder', una piattaforma per dispositivi mobili che è spesso utilizzata per incontri, potrebbe risolvere i problemi dell'attaccante ventunenne. Secondo Futre questa App potrebbe aiutare il ragazzo a trovare una fidanzata che potrebbe disciplinare un po' il calciatore: "A Dembelé serve un profilo Tinder. La puntualità e le troppe distrazioni si sistemano con una ragazza". Tra il serio e il faceto l'ex calciatore dà un suggerimento al giocatore, e magari pure al Barcellona.