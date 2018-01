Paulo Dybala si è fatto di nuovo male e non potrà scendere in campo se non a febbraio. Un problema per la Juventus e per l'argentino che sembrava essere ritornato in forma dopo le tre panchine consecutive che Massimiliano Allegri gli aveva imposto in precedenza. Un periodo nero, dunque, per la Joya che però non ha perso occasione di sfruttare questo periodo di vacanza forzata dedicandosi ai suoi piaceri, come la moda, partecipando e sfilando come special guest da Dolce & Gabbana.

Sguardo serio, capello corto, camminata e immagine impeccabile. E poi lo splendido completo griffato con il quale è sfilato in passerella chiudendo la collezione di Dolce & Gabbana. Paulo Dybala si è dimostrato così, un modello impeccabile da far sfigurare i professionisti del settore. Il tutto è avvenuto a Milano dove il giocatore della Juventus è stato una delle tante celebrità invitate per creare un evento unico.

Il calciatore della Juventus Paulo Dybala è stata la guest star assoluta perché ha chiuso la sfilata di Dolce & Gabbana a Milano che, al posto dei modelli, hanno portato in passerella figli d'arte e celebrita' del web, tra i più amati e seguiti dai giovanissimi. Tra di loro c'era anche la Joya, per la prima volta in passerella, in completo nero, visto che tra i ‘millenials' è amatissimo e un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

La curiosità più divertente è che lo stesso Dybala non è stato riconosciuto dalla stragrande maggioranza dei presenti ai bordi della passerella. Quando è sfilato in chiusura molti hanno pensato fosse davvero un professionista delle sfilate e non il bomber juventino. Ovviamente, c'è stata immensa soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno proposto l'idea al giocatore non pensando di avere una immediata e incondizionata risposta positiva: "Dybala voleva venire a vedere la sfilata, allora gli abbiamo proposto di sfilare e lui – racconta Stefano Gabbana – ha detto ‘perche' no?'".