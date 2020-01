Gli ottavi della Coppa Italia 2019/2020 si vanno a completare con l'ultima sfida prevista dal tabellone. Al Tardini si affrontano Parma e Roma, con calcio d'inizio in programma alle ore 21.15. La squadra che passerà il turno conosce già avversario e data del prossimo incontro: ai quarti di finale sarà sfida con la Juventus, sul campo dei bianconeri, mercoledì 22 gennaio. Fonseca e i suoi giocatori proveranno a riscattare la bruciante sconfitta in campionato rimediata durante lo scorso mese di novembre proprio contro il Parma, vittorioso a sorpresa per 2-0. In generale la Roma non sta attraversando un buon momento ed è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe all'Olimpico, contro Torino e Juventus. Il Parma, al contrario, ha chiuso il girone d'andata a quota 28 punti dopo la preziosa vittoria con il Lecce nel posticipo dell'ultima giornata ed ha di fatto blindato la salvezza dopo solo metà campionato.

Dove vedere Parma-Roma in tv

Come tutte le partite della fase finale della Coppa Italia, anche Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti di trasmissione della manifestazione. Nel dettaglio, Parma-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 con collegamento a partire dalle 21.05 e la visione della partita dalle 21.15. La telecronaca sarà di Luca De Capitani con commento tecnico di Mario Somma, mentre Amedeo Goria e Stefania Pirozzi forniranno tutti gli aggiornamenti da bordo campo.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Parma e Roma

Sarà possibile seguire Parma-Roma in diretta streaming attraverso RaiPlay, il servizio multimediale della Rai disponibile sia in versione web, attraverso il sito dedicato, sia come app per dispositivi mobile come smartphone o tablet. La programmazione seguirà esattamente gli stessi orari della tv.