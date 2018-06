Il Parma in modo strepitoso è passato in tre stagioni dalla Serie D alla Serie A. Tre promozioni in fila rappresentano un’impresa eccezionale. Ritornato nel suo habitat naturale il club emiliano vuole ben figurare e desidera riposizionarsi nella prima metà della classifica. Il d.s. Faggiano sa di avere un budget più che discreto e si sta muovendo in modo molto rapido e sta per piazzare i primi due colpi di mercato. Il Parma sta per chiudere un doppio affare con la Sampdoria per Viviano e Quagliarella.

Il club emiliano ha corteggiato nelle ultime settimane l’attaccante campano che ha detto sì al Parma. L’ok del giocatore non rende comunque semplice il percorso. Perché il giocatore sta trattando la risoluzione del contratto con la Sampdoria, ma non è così scontato che il club sia conciliante, anche se Quagliarella ha solo un altro anno di contratto con i blucerchiati. Percorso invece molto meno complicato per il portiere Emiliano Viviano che la prossima settimana interromperà le sue vacanze per effettuare le visite mediche con il club gialloblu e per firmare un triennale da 750mila euro a stagione. Il giocatore sarà preso in prestito ma con obbligo di riscatto.

Dalla Sampdoria intende pescare parecchio il Parma, che vuole acquistare il terzino destro Jacopo Sala e soprattutto il centrale Matias Silvestre, roccioso difensore argentino che garantirebbe grande esperienza al tecnico D’Aversa, che di promozioni ne ha conquistate due. Si rinforzerà in ogni reparto il club emiliano che per l’attacco ha messo nel mirino anche Massimo Coda, calciatore del Benevento che potrebbe rappresentare una valida alternativa per i titolari, mentre per il centrocampo piace molto Federico Viviani, che con la Spal ha disputato un’eccellente stagione, che ha tantissimo mercato e che piace anche alla Fiorentina.