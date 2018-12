Una brutta notizia per il Parma. Perché il centrocampista Alberto Grassi molto probabilmente si è rotto il legamento crociato del ginocchio. Il calciatore di proprietà del Napoli quasi tre anni fa quando arrivò in azzurro subì un infortunio molto simile. Grassi rischia di aver già finito la stagione, perché lo stop previsto per un infortunio di questo genere è di circa sei mesi.

Il comunicato del Parma sulle condizioni di Grassi

Alberto Grassi, in seguito a una forte distorsione accusata durante la seduta d’allenamento di questo pomeriggio, ha svolto dei primi accertamenti in fase acuta. Gli stessi hanno evidenziato un interessamento legamentoso dell’articolazione del ginocchio. L’iter diagnostico si concluderà domattina, quando si avrà un quadro chiaro della situazione.

La stagione di Grassi con il Parma

L’ex centrocampista della Spal è arrivato al Parma sul finire del mercato estivo. Grassi dopo aver risolto alcuni problemi fisici ha conquistato il posto in squadra, D’Aversa lo ha schierato da titolare nelle ultime tre partite di campionato, complessivamente ne ha disputate sei.

Noie muscolari per Gervinho

Nel match perso contro il Milan, disputato a San Siro domenica scorsa, il tecnico D’Aversa era stato costretto a sostituire nel secondo tempo Gervinho. L’ivoriano era uscito per via di problemi muscolari. L’ex giallorosso è stato valutato in giornata, dopo l’esito degli esami si è scoperto che Gervinho ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale destro. L’attaccante è costretto a fermarsi, difficile immaginarlo in campo nel prossimo match di campionato. Questo il comunicato emesso dal Parma: “Gervinho si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: il calciatore si è sottoposto a terapie”.