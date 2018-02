Alessandro Lucarelli che marca un avversario nel corso della consueta partitella d'allenamento in famiglia in casa Parma. Tutto normale? Non proprio, visto che il calciatore con la pettorina da marcare per il capitano dei gialloblu è il figlio Matteo. Una situazione davvero curiosa che il classe 1977 recordman di tutti i tempi con la maglia del Parma ha celebrato su Twitter.

Parma, Alessandro Lucarelli marca il figlio Matteo in allenamento.

Il tutto è andato in scena nel corso dell'ultimo allenamento. La prima squadra del Parma si è allenata giocando una partitella contro la formazione Primavera. Nel corso di un'azione di gioco capitan Alessandro Lucarelli sugli sviluppi di un corner si è ritrovato a marcare proprio il figlio Matteo, perno dell'Under 17 e per l'occasione aggregato alla Primavera. Il tutto è stato celebrato su Twitter con tanto di post d'accompagnamento da parte della bandiera gialloblu: "Questa mi mancava!! #padreefiglio #1977contro200 1#devoriflettere #giovaneluiovecchioio ".

in foto: Foto Twitter (@criale1991)

Papà Lucarelli recordman del Parma, contro il figlio Matteo difensore del futuro.

Un'immagine che ha fatto inevitabilmente il giro della rete quella immortalata oggi nel centro sportivo di Collecchio. Un vero e proprio confronto generazionale, quello tra il classe 1977 Alessandro Lucarelli, capace di diventare in stagione il recordman di tutti i tempi di presenze con la maglia del Parma e il figlio Matteo. Quest'ultimo, che gioca sempre come difensore centrale, è un classe 2001 e chissà che in futuro non raccolga proprio l'eredità del papà conquistando la prima squadra.