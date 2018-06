Il Paris Saint Germain negli ultimi anni è stato sempre grande protagonista del calciomercato, la scorsa estate l’ha fatta da padrone con gli acquisti di Neymar e Mbappé che sono costati complessivamente 400 milioni di euro. Queste spese costeranno caro al club francese che sta per avere delle sanzioni dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Ma il Paris ha la possibilità comunque di investire sul mercato, perché ha tanti giocatori in esubero e vendendoli potrebbe ricavare quasi 200 milioni di euro.

Il Paris Saint Germain presto ufficializzerà Gigi Buffon, che arriverà a costo zero. Forse entrambi i portieri attualmente in rosa andranno via: Areola è un obiettivo di Roma e Napoli e viene valutato 15 milioni di euro, Trapp, che farà i Mondiali con la Germania, una decina. In difesa potrebbero essere ceduti il capitano Thiago Silva, che costa 10 milioni di euro, e il terzino Kurzawa, usato poco da Emery e fuori dai convocati di Deschamps che vale 20 milioni di euro.

Sicuro partente è Hatem Ben Arfa, che non è più giovanissimo ed ha una valutazione di soli 5 milioni di euro. Sul mercato ogni estate c’è Javier Pastore, trequartista argentino che negli anni è stato avvicinato a quasi tutti i grandi club della Serie A che ha una valutazione di 15 milioni di euro.

Dall’attacco invece potrebbero arrivare decine decine di milioni innanzitutto grazie al portoghese Goncalo Guedes, che torna dopo il proficuo anno di prestito a Valencia e che sul mercato non costa meno di 40 milioni di euro. Sul mercato potrebbe finire anche l’argentino Angel Di Maria, anche lui valutato una quarantina di milioni e spesso abbinato all’Inter. E non si può dimenticare Julian Draxler, ancora ventiseienne e sempre talentuoso che non andrebbe via per meno di 35 milioni. E sommando tutte le cessioni si arriverebbe a circa 190 milioni di euro.