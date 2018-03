Dopo la sconfitta contro l’Argentina della scorsa settimana, l’Italia sperimentale di Di Biagio si appresta a chiudere questo mini ciclo di amichevoli con la sfida contro l’Inghilterra di Southgate. Un match che riporta alla mente le tante sfide viste in passato tra due delle Nazionali più rappresentative in Europa. Ma più che al riscatto, che forse dovrà ancora attendere un po’ di tempo prima di essere compiuto, di un’Italia da ricostruire, magari con l’arrivo del nuovo Ct, l’amichevole di lusso contro la Nazionale dei Tre Leoni sarà curiosa soprattutto per uno strano caso che si è aperto proprio all’interno della rosa dei calciatori inglesi che dovranno prendere parte ai Mondiali in Russia. Stiamo parlando della questione portiere.

La sensazione che dopo Seaman, l’Inghilterra non abbia più potuto contare su un estremo difensore di totale affidabilità, è sotto gli occhi di tutto. Prima James, con scarsi risultati e poi l’ex Torino Hart, discreto ma non eccellente, hanno provato a prendere la pesante eredità dello storico numero #1 dell’Arsenal, senza avere particolari riscontri positivi dal pubblico. E allora, in modo quasi impronosticabile, alla vigilia dei Mondiali russi, Southgate si ritrova con ben 5 portieri, tutti molto quotati, pronti a giocarsi chance importanti per la maglia da titolare nella grande vetrina internazionale di Mosca. Vediamo chi sono e qual è stato il loro cammino in questa stagione.

Convince Pickford ma ha poca esperienza

Lo ricorderete sicuramente in estate quando arrivò all’Everton dopo essere retrocesso con il Sunderland dalla Premier League. Ma la l’affidabilità, la grande sicurezza e la prontezza dei riflessi, convinsero i Toffee a portarlo con sé. Jordan Pickford ha 24 anni e la voglia di dimostrare il suo enorme valore con le sue parate in una vetrina così importante come il Mondiale in Russia. Per lui, in questo momento, i numeri non sono propri favorevoli, certo.

Ben 50 gol subiti in 31 presenze in Premier League e solo 9 volte, tra campionato e coppe, la porta inviolata al primo anno da Toffee, dopo il trasferimento record (per un calciatore retrocesso l’anno precedente) per 28.5 miioni di euro dal Sunderland. Sicuramente Southgate dovrà valutare diversi aspetti prima di poterlo piazzare tra i pali della Nazionale inglese con la numero #1 dietro le spalle. Jordan non ha grandissima esperienza internazionale è questo potrebbe sicuramente influire sulla scelta finale del ct.

in foto: Il rendimento in Nazionale di Pickford (Transfermarkt)

Ma l’altro fattore che dovrà valutare Southgate, è anche il il numero di presenze in Nazionale. Per Pickford, al momento, se ne contano solo due, contro Germania e Olanda, troppo poco per pensare di affidargli il ruolo di titolare. Probabilmente andrà al Mondiale, anzi, quasi sicuramente, ma forse per ambire a quella ambitissima maglia da titolare, dovrà passare ancora qualche annetto.

Nick Pope sembra essere il profile giusto

Southgate dovrà pur guardare la classifica attuale di Premier League per poter fare una scelta coerente e decisa dal punto di vista del portiere. E infatti, sicuramente, sarà rimasto sorpreso anche lui dalla settima piazza occupata in classifica dal Burnley che quest’anno sta facendo davvero bene ed è una delle grandi sorprese del campionato inglese. Meriti? Dell’allenatore, dei calciatori, certo, ma anche di quell’estremo difensore classe 1992 di Cambridge, che fa tanto università, che è stato una delle belle sorprese anche per lo stesso Southgate.

Stiamo parlando dell’estremo difensore Nick Pope, 27 presenze in Premier League, 11 clean sheet e appena 22 gol subiti per il portiere del Burnley che pare avere la fame di chi arriva in Nazionale a 26 anni da compiere con la voglia di voler spaccare il mondo e convincere anche i più scettici. Purtroppo non ha mai giocato un minuto con la maglia dei Tre Leoni e non gioca in una big, ma questo si sa, non sarà sicuramente un fattore limitante per la scelta finale di Southgate.

Il candidato numero uno è Jack Butland

Primo calciatore più prezioso della rosa dello Stoke City, 22esimo tra quelli della Nazionale inglese e al 15esimo posto come portiere con il valore di mercato più alto. Di chi stiamo parlando? Semplicemente di Jack Butland. Forse in tanti vi starete chiedendo di chi si tratta, ma possiamo assicurarvi che a soli 25 anni, questo estremo difensore dello Stoke City sembra essere davvero il vero candidato numero uno alla porta dell’Inghilterra per i prossimi Mondiali in Russia.

Bravo nelle uscite, prontezza di riflessi assolutamente eccellente, sicuro tra i pali e sempre pronto a guidare la difesa, Butland sembra avere tutte le carte in regola per poter ambire al prestigioso ruolo di numero #1 della selezione inglese di Southgate. Un valore di mercato pari a 18 milioni che ad oggi lo vede davvero lanciatissimo tra le gerarchie del ct dell’Inghilterra.

in foto: I numeri di Butland (Transfermarkt)

Certo, i numeri stagionali allo Stoke, non sono dei migliori: 28 presenze in Premier e 51 gol subiti, soltanto 5 volte la porta inviolata. Ma la personalità di questo ragazzo ha colpito davvero il commissario tecnico dell’Inghilterra.

Forster per ora è solo una suggestione

A 30 anni, nel pieno della maturità però, Southgate potrebbe anche pensare di affidarsi, almeno momentaneamente a Fraser Forster. Perché il numero #44 del Southampton in campo con la Nazionale si è sempre disimpegnato in modo discreto. Ben 6 presenze per lui con i Tre Leoni, anche se la chiamata di Southgate è difficile che arrivi soprattutto in virtù della spinta, da parte della Federazione, nei confronti di giovani come Pickford e Butland, che alla fine potrebbero avere la meglio.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Forster (Transfermarkt)

E poi, l’ex gigante del Celtic ha perso il posto. Dal 30 dicembre scorso, infatti, il titolare del Southampton è Alex McCarthy, a conferma di un'annata storta e forse di un calo di rendimento troppo esagerato per il portiere dei Saints, panchinaro fisso dall’inizio di questo 2018. Le 20 presenze totali in campionato e i 30 gol subiti, con soltanto 4 volte la porta inviolata, lo mettono in cima alla lista dei primi sicuri esclusi alla corsa alla maglia da titolare della Nazionale inglese.

Poche speranze per Hart

Per un’intera stagione, quella passata, abbiamo potuto osservarlo tra i pali del Torino di Mihajlovic in Serie A. Non è stata una stagione da buttare sicuramente quella di Joe Hart, accolto con grande gioia dal pubblico granata. Oggi al West Ham, colui il quale detiene, al momento, la maglia da titolare, teme di essere scalzato proprio dai giovani che si stanno affacciando nel grande palcoscenico della Nazionale.

Ma a 30 anni, Joe, ha grande voglia di giocarsi le sue carte da titolare nel Mondiale in Russia che, vista la grande concorrenza, probabilmente potrebbe essere anche l’ultimo. Un’annata particolare la sua, quella vissuta a Londra, per un portiere che ha esperienza, grinta e tanta voglia.

in foto: La carriera e il rendimento stagionale di Hart (Transfermarkt)

Ben 75 presenze in Nazionale che vogliono dire tanto, nonostante abbia regalato troppo spesso errori grossolani in passato, soprattutto con l’Inghilterra. Il problema grande è che con il West Ham non gioca praticamente più (90 minuti in campo nell'ultima di Premier contro il Burnley dopo 3 mesi in panchina), ed è quindi difficile vederlo titolare per l'Inghilterra.