Il primo colpo del Milan per il mercato di gennaio sarà Paquetà, la notizia è ufficiale. Di questo ragazzo si sanno già tante cose, compreso il suo futuro numero di maglia. Il ventunenne fantasista già nel prossimo weekend sbarcherà a Milano. Nel capoluogo lombardo si tratterrà per due giorni, tra sabato e domenica effettuerà le visite mediche, avrà modo di vedere il centro tecnico di Milanello e consocerà anche il tecnico Gattuso, i compagni di squadra e i dirigenti. Poi il brasiliano tornerà rapidamente in patria prima di trasferirsi definitivamente in Italia.

Chi è Paquetà il nuovo acquisto del Milan

Leonardo da dirigente al Milan ha portato Kakà e Pato e ora punta su Paquetà un giocatore di grande talento che ha vinto il premio di miglior centrocampista del Brasileirao. I colori rossoneri li veste già da un po’, perché il Flamengo ha gli stessi colori del Milan. Nato sull’isola della Baia di Guanabara a Rio de Janeiro Paquetà è attivissimo su Instagram ed è stato soprannominato il ‘Mago’, un nomignolo molto usato in SudAmerica. Paragonato a Kakà, questo ragazzo nonostante abbia solo 21 anni si è già sposato, e quindi verrà in Italia con la sua dolce metà.

Con quale numero giocherà al Milan Paquetà

Lucas Tolentino Coelho de Lima detto Paquetà è nato il 27 agosto del 1997, ha vinto il campionato carioca nel 2017 con il Flamengo e dopo aver vestito in alcune occasioni la maglia dell’Under 20 ha avuto modo di esordire anche con la nazionale maggiore del Brasile lo scorso settembre. Grande amico di Vinicius, passato in estate al Real Madrid, ha chiesto di giocare al Milan con il numero 39: ‘Perché con questo numero ho iniziato a giocare con il Flamengo’. Non ci saranno problemi, perché quel numero di maglia è libero, così Paqueta avrà la possibilità di iniziare la sua avventura in Italia con il suo numero preferito.