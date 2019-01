Se Lucas Paquetà sarà un fenomeno da applaudire e di cui vantarsi lo dirà il campo. Intanto, il Milan ha raddoppiato senza aspettare i risultati e le prestazioni del giovane brasiliano sbarcato a Milanello in attesa di stupire. Oltre a Lucas ha prelevato dal Sudamerica il fratello maggiore e lo farà giocare nel Monza, il club del presidente Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Si chiama Matheus Paquetá, è un attaccante 23enne, ed è reduce da un’esperienza nella squadra B dell’Avai, club che milita nella seconda serie brasiliana. Le premesse non sono esaltanti come quelle del fratellino Lucas, ma tanto basta per riservagli una opportunità nel nostro calcio. Ad accoglierlo sarà il Monza di Silvio Berlusconi che lo prenderà in prova.

Test a Monza

L'idea ovviamente è quella di sondare il terreno senza dare false speranze o illusioni, per valutarne con attenzione tutte le caratteristiche prima di procedere eventualmente con un tesseramento finale. La punta brasiliana si sta già allenando a Monzello mentre la squadra è in ritiro a Malta e a fine mese si deciderà se ingaggiarlo o meno nelle file del club lombardo.

Paquetà come Kakà

L’arrivo in Italia del 23enne ricorda molto da vicino quanto accaduto in passato sempre con il Milan e con un altro brasiliano. Si tratta di Ricardo Kakà che portò al Milan anche il fratello Digao con quest'ultimo che trovò pochissimo spazio in maglia rossonera.

Obiettivo promozione in B

Matheus Paquetá verrà analizzato con attenzione da Adriano Galliani che ha l'esperienza per dare subito una prima impressione al tecnico del Monza Christian Brocchi, chiamato nei mesi scorsi a guidare la squadra che attualmente occupa la 12a posizione. L’obiettivo del club lombardo è la promozione in cadetteria al più presto e lo dimostrano i sette acquisti di spessore messi a segno fino ad ora nel mercato di gennaio.