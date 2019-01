Quanto costa fare la mascotte alle squadre della Premier League? Basta chiedere ai genitori dei bambini che accompagnano i calciatori di molte delle squadre del massimo campionato inglese in occasione delle partite, dando loro la mano. Cifre anche importanti, che sollevano non poche polemiche soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori che considerano "oltraggioso" far pagare i piccoli tifosi, per assecondare la loro passione (chi se lo può permettere).

In Inghilterra i papà pagano per far fare la mascotte ai bambini

A fare il punto della situazione ci ha pensato la BCC che ha evidenziato l'esistenza addirittura di un tariffario relativo al prezzo delle mascotte per i club della Premier League. Fortunatamente quasi tutti i top club, garantiscono gratis ai bambini la possibilità di fare la mascotte della propria squadra del cuore, accompagnando i propri idoli in campo. Se dunque Arsenal, Everton, Chelsea, Fulham, Huddersfield, Liverpool, Man City, Man United, Newcastle United e Southampton non percepiscono soldi dai genitori dei piccoli, diverso è il caso delle altre società che si fanno pagare profumatamente.

Quanto costa fare la mascotte in Inghilterra in occasione delle partite di Premier League

Il prezzo record appartiene al West Ham che chiede ai genitori dei bambini, per un kit che comprende ingresso in campo, kit di gioco, biglietti, foto e autografi (un servizio che non tutti garantiscono, come il Bournemouth) 700 sterline, ovvero 777 euro. Alle spalle del club londinese ecco il Leicester con 600 sterline (665 euro), e il Tottenham, unico top club, con 405 sterline (449 euro). Prima degli Spurs però c'è lo Swansea che milita nella B inglese e fa pagare alle mascotte 478 sterline, ovvero 530 euro. Una situazione che ha fatto discutere e non poco in Inghilterra, con il sito di consumatori Resolver che si è fatto sentire con Martyn James che ha dichiarato: "è assolutamente scandaloso che solo i bambini più ricchi possano permettersi di coronare questo sogno". Questa la risposta dello Swansea, come riportato da Sky Sport: "Abbiamo ridotto i prezzi in seguito alla retrocessione, da £ 450 più IVA a £ 399 più IVA per il fine settimana e £ 349 più IVA per le partite nei giorni feriali. Per ogni partita poi c'è anche un posto gratuito, legato a iniziative di beneficenza".

Il tariffario delle mascotte in Premier League

West Ham: £700 (777 euro), Leicester: £600 (665 euro), Tottenham: £405 (449 euro), Wolverhampton: £395 (427 euro), Crystal Palace: £375 (415 euro), Brighton: £350 (388 euro), Burnley: £300 (333 euro), Cardiff: £255 (283 euro), Watford: £250 (277 euro), Bournemouth: £185 (205 euro)