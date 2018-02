Juventus, Roma, Napoli, Milan, Inter. Nessuno stravolgimento di classifica del campionato di Serie A, che vede bianconeri e partenopei duellare a distanza per lo scudetto. La sequenza della Top 5 in graduatoria è relativa a un dettaglio economico sottolineato tenendo conto dei valori espressi dal sito Transfermarkt che annovera valutazioni correnti e variazioni delle quotazioni dei calciatori. Sotto i riflettori ci sono le cosiddette panchine d'oro, ovvero quelle formazione che possono permettersi il lusso (non tutte, a dire il vero…) di avere quali alternative alla rosa dei titolari quei calciatori che costituiscono una sorta di ‘tesoretto' tenuto al sicuro, in alcuni casi anche sottostimato.

Chi c'è in vetta? Facile, facile individuare la squadra… è la Juventus che – tra palco e realtà – può contare su un roster di seconde linee (molte delle quali sarebbero titolari ovunque) di primo livello e che porta l'asticella a 196.5 milioni. I calciatori che spiccano di più? Certamente Douglas Costa (che di recente Allegri ha impiegato con maggiore continuità) e Bernardeschi, ai quali si aggiunge anche Rugani. Alle spalle dei bianconeri c'è la Roma (109.8), con Schick che rappresenta il gioiello più delicato e prezioso che finora non è riuscito a brillare. A chiudere il podio è il Napoli di Sarri (94.7) che annovera un tris di giocatori del calibro di Zielinski, Diawara e Milik. Seguono a ruota il Milan (88.2) e l'Inter (80.7): André Silva è l'oggetto misterioso dei rossoneri mentre Brozovic e Gagliardini sono i rincalzi di lusso per Spalletti.

La top 5 delle panchine d'oro.

1. Juventus (196,5 milioni)

2. Roma (109,8 milioni)

3. Napoli (94,7 milioni)

4. Milan (88,2 milioni)

5. Inter (80,7 milioni)

Il valore delle altre in Serie A.

Tra le formazioni di medio/alta classifica la Fiorentina è un passo avanti alla Lazio (48 milioni a fronte dei 37.4 dei capitolini) tallonata dal Torino. Samp e Atalanta sono sullo stesso livello. Qual è il club che ha la panchina meno costosa? Si tratta del Crotone, le cui riserve valgono la metàdi Diawara del Napoli (11.1 milioni).

Fiorentina (48,1 milioni), Lazio (37,4 milioni), Torino (36,4 milioni), Sampdoria (33,7 milioni), Atalanta (33,2 milioni), Bologna (30 milioni), Genoa (29,8 milioni), Udinese (27,55 milioni), Cagliari (25,45 milioni), Sassuolo (21,8 milioni), Benevento (17,7 milioni), Spal (17,5 milioni), Verona (16,3 milioni), Chievo (15,2 milioni), Crotone (11,1 milioni).