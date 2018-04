Dalla possibile impresa, al ko che rischia di costargli la panchina. Le strade di Ronaldo Maran e del Chievo Verona sembrano ormai destinate a separarsi. La società gialloblu avrebbe deciso nella notte di esonerare il tecnico dopo la sconfitta di Napoli per cercare di dare la proverbiale scossa ad una squadra lontana parente di quella delle scorse stagioni. Ma quella clivense non è l'unica panchina bollente in Serie A: rischia e non poco a Cagliari anche Diego Lopez, dopo la brutta battuta d'arresto sul campo del Verona.

Chievo, Maran verso l'esonero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Rolando Maran a Verona è ormai segnato. La dirigenza gialloblu dopo la rocambolesca sconfitta in rimonta sul campo del Napoli, avrebbe deciso nella notte per l'esonero dell'allenatore classe 1963. Quest'ultimo alla guida del Chievo dal 2014 ha sempre ottenuto risultati importanti, e sembrava pronto a ripetersi ad inizio stagione. Nella seconda parte del campionato però qualcosa si è rotto, con 8 punti in 12 partite e la squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere con 2 punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Il sostituto di Maran sulla panchina del Chievo

Ecco allora, che il presidente Campedelli avrebbe optato per il cambio della guardia con la volontà di dare un segnale forte al gruppo. E il possibile sostituto di Maran è già noto: si tratta di Lorenzo D'Anna, destinato a fare il grande salto dalla Primavera alla prima squadra. D'Anna rappresenta una figura importante nell'ambiente Chievo alla luce delle sue tantissime stagioni da calciatore con la maglia gialloblu dal 1994 al 2007.

Cagliari, anche Diego Lopez a rischio esonero

Quella del Chievo non è l'unica panchina a rischio in Serie A. Sono ore decisive per il futuro di Diego Lopez a Cagliari. L'ex difensore alla seconda esperienza sulla panchina rossoblu è stato ingaggiato in stagione per sostituire Rastelli. Il ko con il Verona ha complicato i piani salvezza dei sardi scivolati pericolosamente in basso e a pari punti con il Chievo. Il patron Giulini sta valutando la sua posizione, anche se potrebbe concedergli ancora una settimana: per l'uruguaiano infatti potrebbe essere decisiva la sfida interna con l'Udinese squadra reduce da 8 sconfitte consecutive.

Squadra contestata, in ritiro per il match di Udine

Nel frattempo i tifosi del Cagliari hanno perso la pazienza. Al ritorno dalla trasferta in terra veneta, la squadra ha ricevuto un'accoglienza tutt'altro che positiva con tanto di contestazioni. Insulti e parole grosse nei confronti di molti giocatori, colpevoli a giudizio degli ultras di scarso rendimento. Tutto il gruppo andrà ancora in ritiro per concentrarsi nel migliore dei modi per la gara di Udine con Diego Lopez che sarà oggetto di ulteriori valutazioni.