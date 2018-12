Che la situazione della Roma non fosse delle migliori era evidente guardando gli ultimi risultati della squadra giallorossa ma nella scorsa notte si è manifestata una contestazione come non si era mai vista nella Capitale: in tutta la città sono comparse decine di striscioni, all'incirca un centinaio, con la scritta “Pallotta vattene" che sono stati affissi da San Pietro a ponte Casilino fino alla Tangenziale. Tutta la città è stata tappezzata con queste scritte contro il presidente giallorosso, già nel mirino degli ultrà giallorossi a Plzenm quando avevano mostrato lo striscione "Pallotta go home". Dopo le prove non proprio esaltanti di Cagliari e quella ininfluente di Champions League in Repubblica Ceca questo pomeriggio la Roma giocherà alle ore 15:00 contro il Genoa davanti a circa 30mila spettatori e il clima non sarà dei migliori nemmeno per i calciatori che devono provare ad uscire da questo momento buio.

La contestazione ai vertici del club investirà anche altri dirigenti come il d.g. Mauro Baldissoni e il d.s. Monchi ma come in altre circostanze si limiterà agli spazi extra-partita e quindi non durante le fasi di gioco. Fischi e cori verranno uditi prima del via ma la speranza, per l'ambiente giallorosso, è che al termine della gara non ci siano elementi per ulteriori sgradevoli situazioni. Potrebbero finire nel mirino anche la squadra e il tecnico Di Francesco, ieri durissimo in conferenza stampa (“Al di là del fatto che non sono soddisfatti, mi aspetto grande sostegno, abbiamo bisogno di loro”), con possibili fischi alla lettura delle formazioni e all’ingresso in campo dei giocatori. Se si tratta di un modo di spronare i calciatori a fare meglio per uscire da questo brutto periodo probabilmente non è proprio il clima ideale ma la Roma ci proverà lo stesso, seppur in un clima negativo e con un Genoa che vuole regalare i primi tre punti a Prandelli.