Non c'è due senza tre: Cristiano Ronaldo quando non vince non si diverte e così salterà anche la cerimonia per il Pallone d'Oro 2018. Perché non sarà di certo lui ad alzarlo quest'anno, quindi perché presentarsi? E' il pensiero che il portoghese aveva già fatto in altre situazioni simili quest'anno. Molto probabilmente farà lo stesso anche l'attaccante francese Grizemann, dell'Atletico Madrid, che alla fine è terminato un'altra volta sul podio, ma senza vincere il trofeo.

A vincere sarà Luka Modric che quest'anno ha fatto incetta di premi personali come migliore giocatore in assoluto sia con la maglia della sua nazionale, la Croazia, sia con quella di club, del Real Madrid. Sarà il centrocampista croato, dunque, ad alzare al cielo il Pallone d'Oro infrangendo di fatto l'egemonia decennale della coppia Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Sembrava in un primo momento che il podio fosse costituito per due terzi da giocatori del Real Madrid campione d'Europa e del Mondo per club e per un terzo dal Psg con l'iridato Mbappè. Invece, le ultime indiscrezioni sembrerebbero raccontare una storia differente. Modric vincerà e su questo c'è oramai unanimità di giudizio, ma alle sue spalle ci saranno altri due giocatori rispetto a Varanne e Mbappè.

Diserzione da podio: solo Modric presente

Il primo è il campione portoghese arrivato quest'estate alla Juventus, il secondo è il piccolo diavolo dell'Atletico Madrid di Simeone, confermatosi tra i Colchoneros. Un podio d'autore ma anche un podio che vedrà solamente il centrocampista croato vivere la passerella della sera del Gran Galà del Pallone d'Oro in prima persona: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, nè il portoghese bianconero, nè il francese dei biancorossi di Madrid parteciperanno alla cerimonia, lasciando Luka Modric solo sul palco ad alzare il trofeo.