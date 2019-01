Dopo aver vinto il prestigioso premio di miglior calciatore africano della BBC Mohamed Salah ha la possibilità di vincere anche il Pallone d’Oro africano. Nel primo giorno del 2019 la CAF ha ufficializzato il terzetto di finalisti, l’ex della Roma si giocherà il trofeo con Sadio Mané, pure lui attaccante del Liverpool, e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal, vincitore del premio qualche anno fa.

I candidati al Pallone d’Oro africano 2018

Kalidou Koulibaly era stato sorprendentemente escluso dalla prima lista che conteneva dieci calciatori, adesso ne sono rimasti solamente tre, c’era chi pensava che potessero essere inclusi Iwobi o Mahrez, ma non ci sono state sorprese e così i tre favoriti sono arrivati in finale. Salah, Mané e Aubameyang martedì 8 gennaio saranno tutti assieme a Dakar, dove verrà consegnato il premio.

I finalisti del Pallone d’Oro africano

Salah è nettamente favorito, mette sul piatto il titolo vinto di capocannoniere vinto in Premier League, la finale di Champions e anche uno splendido inizio di stagione, il Liverpool è al comando e pure imbattuto. Anche Mané è un giocatore dei ‘Reds’ però non ha luccicato quanto Salah. Il terzo incomodo è Aubameyang, passato nello scorso mercato invernale all’Arsenal, il bomber del Gabon ha segnato tantissimo, come al solito, ma non è riuscito a vincere alcun trofeo.

Il Pallone d’Oro africano

Salah ha vinto nel 2017 e cerca il bis, se ci riuscirà diverrà l’egiziano con più Palloni d’Oro africani e eguaglierebbe il grande George Weah vincitore nel 1994 e nel 1995. Aubameyang invece ha conquistato il trofeo nel 2015 ed è nell’elenco dei finalisti per la quinta volta consecutiva, eguagliato il record di Yaya Touré, che però vinse il trofeo per quattro volte. Mané invece spera di emulare El Hadji Diouf, l’ultimo senegalese vincitore del Pallone d’Oro africano, pure lui giocava nel Liverpool.