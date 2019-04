Non c'è ancora l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, ma il nuovo allenatore del Palermo sarà Delio Rossi. Il tecnico di Rimini si appresta a tornare in terra sicula otto anni dopo la finale di Coppa Italia persa a Roma contro l'Inter: già in serata l'ex tecnico rosanero sarà in città ma non parlerà e sarà presentato alla stampa domani alle ore 15:00 a Boccadifalco da Rino Foschi. Il pareggio di ieri con il Padova è costato caro a Roberto Stellone e il presidente rosanero, che ha pressato tantissimo per il ritorno di Rossi, aveva ormai esaurito il bonus per l'allenatore romano.

Delio Rossi arriva al Palermo ancora una volta da subentrato ma questa volta il suo obiettivo sarà quello di ottenere la promozione in Serie A con sole 4 partite a disposizione prima della fine della stagione regolare. L'allenatore romagnolo è già riuscito in un'impresa simile nel maggio 2015 a Bologna, quando subentrò a Diego Lopez a tre giornate dalla fine, riuscendo poi a guidare i felsinei alla promozione attraverso i playoff. L'ultima esperienza italiana di Rossi resta proprio quella in Emilia, dove nel 2015 viene esonerato dopo aver racimolato 6 punti in 10 partite, poi la scorsa stagione l'esperienza in Bulgaria al Levski Sofia. Insieme al tecnico riminese torna in terra siciliana anche il suo collaboratore Fedele Limone. Di certo è il nome giusto per riaccendere l'ambiente ma sarà anche quello in grado di raggiungere la promozione?

L'esonero di Stellone

In mattinata la società siciliana aveva comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore Roberto Stellone ed il suo staff e di aver affidato, in maniera temporanea, la guida tecnica della prima squadra all'allenatore della Primavera Giuseppe Scurto e al preparatore dei portieri Vincenzo Sicignano.